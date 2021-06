L’etichetta omonima di Victoria Beckham sta unendo le forze con le Spice Girls per creare una t-shirt esclusiva per il Pride Month 2021. Victoria, alias Posh Spice, ha dato per prima notizia, mostrando tutti e cinque i membri del gruppo pop con indosso la maglietta bianca, che aveva ” orgoglioso e aspirante a essere il tuo amante” scritto su di esso.

Le Spice Girls lanciano la t-shirt per il Pride Month: wannabe your lover!

Dal momento che VB è una designer stessa, aveva senso che il suo marchio creasse una maglietta colorata per la causa. Tutti i proventi delle vendite andranno ad akt, un’organizzazione benefica che lavora per combattere i senzatetto dei giovani LGBTQ+ qui nel Regno Unito.

ORGOGLIOSO E WANNABE YOUR LOVER 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️

Buon #PrideMonth da me e dalle @spicegirls!

“Sono così entusiasta di condividere con voi la maglietta Pride di quest’anno! Per il terzo anno consecutivo abbiamo collaborato con la meravigliosa @aktcharity, quest’anno con una speciale T-shirt Wannabe. Il 100% del ricavato va ad akt, per continuare a finanziare lo straordinario lavoro che svolgono per combattere i senzatetto dei giovani LGBQT+ nel Regno Unito.

L’orgoglio per me è una celebrazione dell’essere completamente te stesso e la maglietta di quest’anno lo ricorda. Le Spice Girls hanno davvero sostenuto l’accettazione di te stesso e degli altri, l’essere gentili, divertirsi e semplicemente vivere la tua vita migliore! così vicino al mio cuore, e sono così orgogliosa di supportare il Pride 2021 con le ragazze e akt di nuovo quest’anno”, ha scritto Victoria nella sua didascalia su Instagram.

Continua a leggere per vedere tutte le Spice Girls che indossano la t-shirt. Quindi, acquista la maglietta da £ 80, disponibile su victoriabeckham.com in anticipo”.