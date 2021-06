Ogni anno, i marchi di moda celebrano il Pride Month lanciando le loro collezioni a tema Arcobaleno. Quest’anno, tuttavia, più marchi stanno portando le loro iniziative del Pride Month oltre la merce arcobaleno e compiendo maggiori sforzi per supportare la comunità LGBTQ.

Pride Month: cosa stanno facendo le aziende?

Molte aziende in questo Pride Month 2021, stanno lanciando alcune collab. o capsule collection al fine di schierarsi dalla parte dei diritti LGBTQ. Infatti il fulcro dell’iniziativa non è solo produrre qualche t-shirt con stampe colorate ma le aziende devono in prima persona concentrarsi nella creazione di spazi più sicuri e inclusivi per la comunità LGBTQ.

PVH Corp., la società madre dietro Calvin Klein e Tommy Hilfiger, per esempio, sta espandendo le iniziative per offrire educazione e consapevolezza della comunità LGBTQ per i suoi dipendenti. E non solo per il mese di giugno ma per tutto l’anno. La società sponsorizzerà anche sei eventi Pride durante il 2021 e supporterà il programma Historically Black College and Universities della Human Rights Campaign Foundation.

Altri marchi stanno facendo offerte e donazioni a tema Pride. Per esempio Happy Socks dona il 10% delle vendite dei suoi calzini color arcobaleno a InterPride.

Abercrombie & Fitch continua la sua partnership di 11 anni con il Trevor Project, un’organizzazione per la prevenzione del suicidio giovanile LGBTQ, con una nuova collezione Pride. La collezione di 24 pezzi comprende T-shirt, felpe con cappuccio, giacche, pantaloncini e accessori progettati in stili tie-dye, schizzi di vernice e arcobaleno. La collezione include anche una versione a tema Pride della fragranza Fierce del marchio. Il marchio donerà $ 200.000 al Trevor Project attraverso la collezione.

Pride Month: Balenciaga

Balenciaga sta rilasciando una capsule collection Pride Month con il 15% delle vendite a beneficio del Trevor Project. La collezione comprende felpe con cappuccio, t-shirt, indumenti intimi e cappellini da baseball in stile college.

Diesel

Quest’anno Diesel rilancia la sua collezione Pride per sostenere Diversity, un’organizzazione con sede in Italia che promuove la diversità e l’inclusione sul posto di lavoro. La collezione di 20 pezzi comprende costumi da bagno, canottiere, t-shirt, boxer e accessori a tema arcobaleno.

H&M: Behind the Rainbow

H&M sta pubblicando la sua campagna “Beyond the Rainbow” per il Pride Month. La campagna è interpretata da MJ Rodriguez e Chella Man, che raccontano le loro storie personali e cosa significa per loro la parola Pride. La campagna ha lo scopo di ispirare gli altri a raccontare le proprie storie e sostenere gli sforzi per l’uguaglianza e la trasparenza.

Inoltre, il marchio sta rilasciando una nuova app in cui le persone possono scansionare qualsiasi modello arcobaleno e trovare storie dalla campagna da parte di persone nella comunità LGBTQ. H&M sta anche partecipando a una campagna di abbinamento per tutto il mese di giugno in cui abbina le donazioni fatte al Progetto Trevor.