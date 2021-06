Donatella Versace rinnova i cimeli leggendari di Lady Gaga per Pride Month

Per il Pride Month, Lady Gaga e Donatella Versace si uniscono per una collaborazione speciale. La pop star e la pluripremiata designer italiana hanno creato alcuni capi d’abbigliamento speciali. Il ricavato andrà speso per una buona causa. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Gaga X Versace

Lady Gaga è una vera calamita per i designer di moda ma, la superstar ha sempre avuto un posto speciale nel suo cuore per Versace. Negli anni passati la abbiamo vista vestita da Donatella per molte occasioni. Le più celebri sono sicuramente state l’esibizione al Super Bowl del 2017 e la pubblicità della collezione primavera del 2014. Ma il primo giorno di Giugno, Lady Gaga, ha annunciato la sua collaborazione con Versace più significativa fino ad oggi. Per celebrare il Pride Month e il decimo anniversario di Born This Way, Gaga e Donatella hanno collaborato per una capsule collection a beneficio della Born This Way Foundation. L’ente benefico della cantante è dedicato al supporto della salute mentale per i giovani, in particolare i giovani apparenti alle categorie LGBTQIA.

La prima metà della collaborazione consiste in una t-shirt appositamente progettata e un basco abbinato che presenta sfumature arcobaleno e l’iconico logo Medusa della casa di moda. Il pezzo forte, che diventerà sicuramente un capo da collezionisti, è una replica personalizzata della giacca di pelle Versace che Gaga indossava durante il suo tour. La nuova versione del chiodo, che ha richiesto 400 ore di realizzazione a mano nell’atelier milanese di Versace, promette di essere sorprendente come l’originale.

Lady Gaga e Donatella Versace

Data la loro amicizia di lunga data e la natura caritatevole della collaborazione, Lady Gaga e Donatella erano desiderose di condividere la loro eccitazione per il progetto con il mondo. «Versace è sempre stato un leader. Da Gianni, Donatella, Allegra e ancora adesso, hanno celebrato i bellissimi colori dell’amore che abbiamo dentro di noi», ha scritto Gaga in un aggiornamento di Instagram dove ha posato sia con il berretto che con la t-shirt. La risposta di Donatella è stata altrettanto ottimista: «Gaga e la sua fondazione sono così stimolanti», ha scritto la stilista in una dichiarazione. «La nostra amicizia e i nostri sforzi per promuovere l’uguaglianza, la diversità e l’inclusione sono diventati più forti con il tempo».