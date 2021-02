Space Simona Corsellini. L’omonimo brand di abbigliamento, che attualmente sta facendo letteralmente impazzire le star, nasce nel 2005. il marchio diventa da subito un punto di riferimento per la capacità di tradurre l’eleganza femminile in creazioni rigorosamente Made in Italy. Innegabilmente intrecciate ad ispirazioni globali e all’avanguardia.

Space Simona Corsellini. Michelle Hunziker indossa il prestigioso vestito firmato dall’omonimo brand italiano

All Together Now è un format televisivo che regala ogni settimana bellissime emozioni. Protagonista indiscussa? Come ogni mercoledì che si rispetti a condurre il grande successo firmato Mediaset c’è sempre lei: Michelle Hunziker. La gara per conquistare i giudici speciali e il muro dei cento e vincere così il montepremi di 50mila euro sta decisamente entrando nel vivo. I concorrenti stanno dando il meglio ed alcuni riescono davvero a fare breccia nel cuore di tutti. In fatto di moda, però, la conduttrice di origini svizzere si conferma indiscussa regina di stile. Dopo aver sfoggiato ed indossato magistralmente un abito bianco e nero, per la terza puntata dello show musicale di Canale 5 la conduttrice ha optato per un capo in grado di farla letteralmente “brillare” sul palco. Michelle Hunziker ha indossato un lungo abito da sera in tessuto glitterato color bronzo del marchio Space Simona Corsellini.

Michelle Hunziker si conferma regina di stile promuovendo i brand rivelazione “Made in Italy”

Il vestito scelto dalla conduttrice svizzera è caratterizzato da maxi spalline strutturate, tridimensionali e geometriche, maniche lunghe strette sui polsi, un drappeggio del tessuto strategico all’altezza di fianchi e pancia e un profondo spacco frontale oltre che una generosa scollatura a V incrociata sul seno. Innegabilmente bellissima e ultra femminile. Senza dimenticare classe, stile ed eleganza, tratti distintivi della bella Michelle uniti al fascino del brand italiano Space Simona Corsellini. Extra lusso, certo, e anche molto sexy. Il prezzo? Anche quello non è proprio “per tutte” le tasche. Il long dress brillante della Hunziker costa ben 527 euro. Per tutte coloro, esperte fashioniste, che non rinuncerebbero mai allo stile esclusivamente luxury. Capo da inserire assolutamente all’interno del proprio guardaroba modaiolo.