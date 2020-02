«Se mi guardi, ti sbrano!» Vi siete mai fatti questa domanda prima di aver incrociato lo sguardo con la bellissima donna che avete incrociato per caso in strada, al ristorante o ancora al check-in in aeroporto o tra i lettini di una spiaggia assolata? Se nei suoi occhi intuite qualcosa di felino, una luce che riflette un carattere forte, dominante, aggressivo quanto sensuale, bene. Potreste aver incontrato una delle “pantere” dello zodiaco.

Le “pantere” dello zodiaco

Sì, perché al di là degli oroscopi che van presi per quello che sono, ci sono invece caratteristiche dei segni zodiacali che innegabilmente ritroviamo in molte persone, che ci piacciano a meno. Oggi parliamo di donne, donne “feline”, per raccontavi chi sono le autentiche pantere dello zodiaco secondo le stelle. E giusto per aiutarvi a capire che tipo di donna sono, facciamo qualche esempio di star famosa.

La donna scorpione

Certo, partire dallo scorpione potrebbe apparire provocatorio ai più. Ma le donne di questo segno possiedono una carica di sensualità ed erotismo, abbinata ad un’energia che le pone al vertice tra i segni zodiacali. Coraggiose, dal carattere deciso: per raggiungere i propri obiettivi, in amore come nel lavoro, utilizzano ogni energia a loro disposizione, inclusa una buona dose di aggressività. Insomma le donne scorpione sono al primo posto tra le “pantere” dello zodiaco. Un buon esempio di “pantera” scorpione? La bellissima Sophie Marceau.

La donna leone

Qui è quasi scontato, un’inevitabile affinità felina. Anche le donne leone sono delle autentiche “pantere”, anche se a dispetto del felino scelto per il loro segno sono meno aggressive delle amiche dello scorpione. Il fascino, la carica erotica e una certa attitudine agli scatti imperiosi ne fanno comunque delle discrete pantere. Quindi uomini, siete avvisati: se vi fate incantare dalla luce negli occhi di una donna leone potreste andare incontro ad un’improvvisa e tagliente “graffiata”. Magnifico esempio di “pantera” leone è la mitica e sempreverde J-Lo, Jennifer Lopez.

La donna toro

Chiudiamo con la donna del toro. Se avete la fortuna di incontrare il loro elegante sguardo, che potrebbe far pensare ad un carattere docile e rassicurante, beh vi sbagliate. Le nate tra aprile e maggio, le “torelle”, non hanno nulla da invidiare in fatto di carisma ed energia vitale alle sorelle di zodiaco del leone e dello scorpione. Potremmo definirle delle “feline” un po’ più sornione, ma pur sempre pronte ad artigliarvi come si deve… Quindi, come si dice? Uomo avvisato mezzo salvato. Chi meglio della splendida supermodel Linda Evangelista per incarnare una “pantera” del toro?