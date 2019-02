Ecco le 3 donne più forti dello Zodiaco: lottano e sanno rialzarsi quando cadono

Le donne si sa, sono il motore trainante del mondo. Sono tutte perfettamente in grado di affrontare la vita con determinazione e sanno che a loro spetta l’amaro compito della comprensione e del supporto. Più facile a dirsi che a farsi e sebbene tutte siano dotate di una buona dose di resilienza ci sono tratti distintivi donati dallo Zodiaco che sono ricorrenti nelle donne forti, quelle che se cadono a terra perché la vita le colpisce sanno rialzarsi grazie a determinate qualità. Quali sono i tre segni zodiacali che garantiscono forza e tenacia? Bilancia, Toro e Capricorno.

Partiamo da lei, la Bilancia. Un segno che a primo acchito suscita equilibrio, se non altro per l’immagine che balza alla mente quando si pronuncia il suo nome. L’equilibrio lo ricerca anche nelle relazioni interpersonali. La donna Bilancia è una donna sincera, in grado di affrontare le situazioni prima di pancia e quindi di petto e finisce per reagire con una buona dose di razionalità. E’ un segno sincero, che difficilmente racconta bugie (facciamo eccezione per le bugie bianche? Possiamo permettercelo suvvia) ed è naturalmente improntato alla ricerca della verità. Verità esterna, intesa come equità e verità interna, intesa come franchezza tra esseri umani. La Bilancia, è un segno anche testardo e tende ad isolarsi dalle compagnie tossiche. Sa porre un punto quando una situazione diventa nociva per il proprio equilibrio ma generalmente per raggiungere questo punto di rottura impiega una buona dose di ponderazione. La pazienza è un grande alleato di questo segno: sa perdonare, se stessa e gli altri e ciò che è molto importante sa affrontare le proprie paure anche se questo comporta diverse difficoltà.

Toro, grande testa e grande cuore. Le due caratteristiche principali di questo segno, soprattutto quando è donna, sono la testardaggine e il controllo delle emozioni. Questo binomio la aiuta a gestire situazioni difficili come le relazioni personali e quelle lavorative. La donna Toro non tollera l’arroganza e tanto meno di essere trattata come non pensa di meritare. Il rapporto con il prossimo è un odi et amo perché sa preservare la propria indipendenza e autonomia ma non intende nemmeno rinunciare alla socializzazione. Non è una donna fredda e distaccata, al contrario, quando è a proprio agio, ha molto da offrire a chi le sta accanto. Certo l’indole responsabile e controllata emerge sempre e le garantisce un approccio per niente debole alle situazioni. Allontana chi la ferisce e risorge dalle proprie ceneri come una vera fenice: ecco ancora una volta, la resilienza.

Infine la donna nata sotto il segno del Capricorno. Una donna colta, di classe e immensamente riflessiva. L’intelligenza è una delle sue prerogative e con essa la curiosità. Tutto ciò che stimola l’intelletto stimola conseguentemente il cuore e al Capricorno piace parecchio. E’ un segno molto autocritico e sempre alla ricerca della perfezione, del miglioramento personale. Il Capricorno, nella sua declinazione al femminile, è un segno con i piedi per terra: sa cosa lo circonda e lo utilizza come strumento di comunicazione e di analisi per se stessa e per leggere il prossimo. Si circonda di amici che tendono ad essere pochi eletti: la qualità sempre prima della quantità. Le amicizie sono il riflesso della sua personalità e non potrebbe rinunciarvi. Ama leggere, senza distinzioni, giornali, libri, ascoltare notiziari: un’informata a tutto tondo. Ama circondarsi di persone che facciano bene alla propria anima e che le vogliano sinceramente bene. Una donna premurosa, emotiva e appassionata: respira con il cuore.