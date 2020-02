“Negli anni ’80 io ero una maggiorata naturale, quelle di oggi rifatte mi fanno molta tenerezza” Sabrina Salerno

Sabrina Salerno è stata nominata la regina del Festival di Sanremo 2020. La cantante che attualmente ha 51 anni (ricordiamo partecipò nel 1991 Jo Squillo con la famosa “Siamo donne”) assieme a si è presa i riflettori e ha letteralmente ipnotizzato il pubblico presente e quello a casa, un look strepitoso e un fascino senza tempo.

Incidente

Sabrina Salerno scende le scale dell’Ariston con un abito nero impreziosito da uno spacco vertiginoso, che metteva in mostra delle gambe super atletiche. La showgirl genovese è stata anche protagonista di un divertente incidente il tacco a spillo è rimasto impigliato nel vestito. Amadeus è subito accorso in aiuto di Sabrina e l’ha prontamente liberata, scatenando l’appaluso dell’intero pubblico presente. Un disguido alla quale Sabrina Salerno ha reagito con grande ironia e proseguito come se nulla fosse accaduto.

Eleganza

“Finché il fisico regge continuo a portare minigonne e bustini. Sono la mia divisa” Sabrina Salerno

Anche l’Italia ha la sua Jennifer Lopez, Sabrina Salerno a 51 anni ha un fisico da invidiare, Il primo abito indossato dalla showgirl è un nero brillantinato lungo con un importante spacco laterale a sinistra, il secondo abito invece è un tailleur pantalone bianco con tanto di decorazioni in strass sui revers. Infine come terzo cambio, la Salerno ha optato sempre per un tailleur pantalone ma questa volta rosso, con giacca in paillettes.