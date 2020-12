Regali di Natale di lusso delle star: quanto costano i loro preziosi doni?

Natale 2020 all’insegna dei regali di lusso. Le star amano sfoggiare i loro preziosi doni soprattutto sui social network, quali Instagram. Potrà anche essere stata una celebrazione più sobria e contenuta del solito, a causa delle misure restrittive per contenere la pandemia da Coronavirus, ma le star non hanno rinunciato ai look cool e a tema natalizio. Elisabetta Gregoraci, ad esempio, ha puntato sul dress-code rosso, Kim Kardashian, dal canto suo, ha indossato un originale bustier, Elettra Lamborghini, invece, ha puntato sul classico maglione natalizio. E come regali? L’effetto “luxury” è servito.

I regali di Natale di lusso delle star: da Elettra Lamborghini alla famiglia Reale

L’eccentrica Elettra Lamborghini e suo marito Afrojack stanno passando il Natale in Svizzera. Dove? Per la precisione nella stessa località in cui lo scorso anno si sono fidanzati ufficialmente. Poteva mancare un romantico regalo “di lusso” dal costo importante? Assolutamente no. Il dj ha regalato alla moglie una borsa griffata ed al contempo sofisticata a forma di cuore. Il prezzo? 2mila euro. Si tratta di una versione Louis Vuitton decorata con l’iconica fantasia Monogram, per la precisione il modello Coeur Game On. O meglio, la tracolla a forma di cuore che sul sito ufficiale della Maison di moda viene venduta a 1.600 euro. Regali digitali,invece, per i tanto ed amati Royal. Molte famiglie rimarranno divise per via delle restrizioni da Covid-19, tanto che si scambieranno i regali via web. Tra queste, ci sono anche la famiglia di Kate Middleton e Meghan Markle. Che, come tutti quelli che vivono in paesi diversi, si sono scambiati i doni di Natale 2020 via posta elettronica e non solo. Lo afferma la testata autorevole People, perché l’unico modo per dimostrarsi amore ed affetto quest’anno è avere un pensiero anche se a distanza, inviarlo con mezzi non comuni e scartalo in videochiamata. Un destino inevitabile che accomuna tutti, anche i Royals.

E la Regina?

Alla regina Elisabetta in occasione delle festività natalizie, in ben 70 anni di regno, è stato regalato veramente di tutto. Dagli stivali da cowboy ad un esemplare di elefante. Avendo trascorso le feste lontana da figli e nipoti, a causa della pandemia da Coronavirus, la regina non ha potuto assistere in prima persona al momento dell’apertura dei doni. Un avvenimento a cui Elisabetta II tiene particolarmente. Isolata a Windsor col marito, la regina ha comunque assistito in videochiamata al fatidico momento. La tradizione reale vuole che ci si scambino “doni simbolici e di poco valore”, divertenti e irriverenti, solo per regalare un sorriso. Nonostante tutto ed il periodo difficile. Per esempio il nipote Harry una volta le regalò una cuffia per la doccia con sopra scritto: Ain’t Life A Bitch? (Che schifo la vita, eh?). Meghan Markle, in occasione del suo primo Natale reale nel 2017, portò in dono un criceto giocattolo canterino, che pare fu molto stimato.

I regali di Natale di lusso delle star: Ilary Blasi regina delle feste

Ilary Blasi, personaggio noto italiano, ha mostrato sui suoi social network il dono più prezioso e di lusso ricevuto a Natale 2020 (probabilmente regalatole dal marito Francesco Totti). Si tratta proprio di una borsa griffata in velluto nero dal prezzo notevole. La conduttrice televisiva, è risaputo, ami particolarmente i look di lusso con borse e scarpe firmate da migliaia di euro. In occasione di questo controverso Natale 2020, la bella Ilary, ha ricevuto una nuova e preziosissima borsa Chanel. Una collezione “luxury” sempre più vasta e assortita. Si tratta di una pochette in velluto nero con chiusura e dettagli in metallo dorato e metallo nero che fa parte della collezione Autunno/Inverno 2020-21 di Chanel. La mini-bag in questione, che ha anche una versione tracolla metallica, sul sito del marchio è in vendita a 5.500 euro. Ovviamente la nota conduttrice ha postato subito il bellissimo regalo sui social scrivendo sulla foto: “Babbo Natale Esiste”. E come se esiste!