Kim Kardashian ha condiviso alcuni scatti sulla sua pagina Instagram di KKW Beauty questo fine settimana. Nelle foto indossava un’abbagliante collana di smeraldi e diamanti. La ‘pietra’ sembra essere più di 15 carati ed ha un taglio a goccia circondato da grandi diamanti. Ki ha trovato il modo di farla risaltare indossando un top senza spalline.

Kim Kardashian, che al momento si trova su un’isola privata per godersi il suo 40esimo compleanno con la sua famiglia, non ha più indossato tanti gioielli da un preciso momento della sua vita. Da quando a Parigi è stata derubata di tutti i suoi accessori preziosi, per un valore di $ 10 milioni di perdita. Il fattaccio è accaduto più di quattro anni fa, il 3 ottobre 2016.

L’abbagliante collana di smeraldi e diamanti sembra valere circa 1 milione di dollari, ed è stata probabilmente realizzata dalla sua amica Lorraine Schwartz. Una designer di gioielli, con sede a Los Angeles, che ha realizzato molti dei gioielli di Kim, incluso il suo anello di fidanzamento con Kanye West. Di solito Kim Kardashian indossa pochissimi gioielli nelle sue pubblicità per KKW Beauty e SKIMS poiché vuole che l’attenzione sia unicamente sui suoi prodotti.

Inoltre, la diva non indossa quasi mai gemme nella vita reale poiché preferisce mantenersi semplice. Da quando è stata rapinata a Parigi nel 2016, e in quell’episodio ha pensato di star per morire, la star ha semplificato il suo aspetto. Preferisce uno stile light, nel suo abbigliamento SKIMS e nella linea di abbigliamento di Kanye. Ma le piace ancora (per fortuna) indossare capi dei suoi stilisti preferiti.