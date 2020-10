Auguri Julia Roberts: oggi la star internazionale compie 53 anni

Julia Roberts oggi compie 53 anni. Tutt’oggi rimane un’icona di moda e stile. Fonte di innegabile eleganza e classe infinita, nonchè punto di riferimento per moltissime donne. Un traguardo molto importante per l’attrice internazionale, protagonista di pellicole quali Pretty Woman e Notting Hill. Ma non solo: Erin Brockovich è la pellicola che le valse l’Oscar come Migliore Attrice Protagonista. Il Matrimonio del mio migliore amico, inoltre, è anch’esso uno degli altri film memorabili della bellissima Julia. Certo ci sono anche Hook, Closer, Fiori d’Acciaio e Il Rapporto Pelican, impossibile elencarli tutti. Cosa li rende unici? Alcune sceneggiature certo, ma anche, e soprattutto lei: l’inimitabile Julia Roberts. Un’attrice dal talento innegabile, ex modella, una donna semplicemente bellissima per nulla incline al passare del tempo

Julia Roberts compie oggi 53 anni. La carriera faraonica dell’attrice

Tratto distintivo della bellissima Julia Roberts la sua chioma super riccia e voluminosa. L’attrice, più volte Premio Oscar, li ha sempre portati perfetti e impeccabili. Anzi, sono stati proprio i capelli ricci a decretare il debutto di Julia Roberts. L’attrice venuta dalla Georgia, dove è nata il 28 ottobre 1967, ha conquistato il cuore di Richard Gere nel mitico film Pretty Woman e dai primi anni 90′ ha affermato la sua ascesa nel mondo del cinema internazionale. Inizia gli studi di giornalismo, ma in seguito all’esordio del fratello Eric come attore a Hollywood, decide di seguirlo nella carriera cinematografica e si trasferisce a New York. Julia Roberts partecipa inizialmente ad alcuni casting per soap opera. Appare per la prima volta al cinema nel 1987 nel film Scuola di pompieri. Nel 1988 recita come attrice protagonista in Mystic Pizza nel ruolo di Daisy Arujo, una giovane cameriera alla ricerca del “vero amore”.

Relazioni e matrimoni

La vita sentimentale di Julia Roberts è stata molto movimentata e costituita da altrettanti matrimoni e separazioni. È stata fidanzata con gli attori Dylan McDermott, Kiefer Sutherland (relazione interrotta 3 giorni prima del matrimonio nel 1991) e l’attore Matthew Perry (nel 1996). Nel 1993 sposa il cantante country Lyle Lovett; ma i due si separano pochi mesi dopo e divorziano nel 1995. Nel 2001 interrompe la sua relazione di 4 anni con l’attore Benjamin Bratt e il 4 luglio 2002 si sposa in seconde nozze con il cameraman Daniel Moder. La coppia infine ha avuto tre figli.

Julia Roberts: filantropia e induismo

La Roberts ha donato tempo e risorse all’UNICEF e ad altre organizzazioni di beneficenza. L’attrice premio Oscar, infatti, ha molto a cuore le giuste cause a favore di tutti coloro che sono in difficoltà. In un’intervista del 2010 per la rivista Elle, la Roberts ha dichiarato che crede e pratica l’induismo, nonché è una seguace del guru Neem Karoli Baba. Dalla realtà alla pellicola “Mangia, Prega, Ama”, uno dei più grandi successi cinematografici e commerciali della Roberts, la spiritualità gioca un ruolo molto importante e fondamentale. Nel 2017 viene inserita dalla rivista autorevole Forbes all’ottavo posto fra le attrici più pagate, con un guadagno di 12 milioni di dollari, ex aequo con la collega Cate Blanchett. Qui di seguito i look più belli di Julia Roberts caratterizzati soprattutto dal cambio rivoluzionario in termini di hair styling, sempre molto presente a differenza del make-up rimasto invariato nel corso degli anni.