Regali di natale di lusso: dai gioielli al whisky, dagli orologi ai libri rari, dallo champagne vintage alle borse indispensabili: alcune idee regalo molto speciali e stravaganti. Predi inspirazione da queste fantastiche chicche.

Yule jewels

Per celebrare le festività natalizie, il designer di gioielli Michele della Valle ha creato questa allegra spilla pupazzo di neve. Il suo cappello, sciarpa e scopa sono tempestati di gemme dai colori vivaci, mentre le sue braccia e i suoi piedi sono tempestati di diamanti che luccicano come neve appena caduta.

Regali di natale di lusso: Supreme

Nel 2019 il marchio streetwear Supreme ha applicato il suo iconico logo rosso e bianco a una batteria di Pearl. Secondo quanto riferito, ne sono stati emessi meno di 100 e, come per tutte le cose Supreme, sono andati esauriti quasi immediatamente. Regali di natale di lusso: Questo kit include due tom, un basso, un rullante e un timpano, oltre a un set completo di piatti Zildjian.

La gioia della giada

Le bottiglie di tabacco da fiuto, originariamente progettate per contenere tabacco macinato finemente, regalate in Cina sin dal XVIII secolo. Gli esempi di giada, come questa coppia, erano particolarmente popolari alla corte imperiale. I collezionisti oggi apprezzano i loro colori intensi e la lucidatura fine, ma possono anche essere utilizzati in modo pratico, riproposti come decanter per profumi.

Regali di natale di lusso: Arte “abbracciabile”

I dipinti “abbracciati” di Sylvie Fleury mettono in discussione le idee tradizionali sul ruolo dell’arte. Uno giallo è stato un successo all’ Art Basel nel 2018 e un esemplare blu è nella collezione permanente del MoMA di New York. Questa versione rosa, una dimensione ideale per rilassarsi fino a questo inverno, viene venduta da Christie’s a beneficio di RxART, un’organizzazione benefica che supporta i programmi artistici negli ospedali pediatrici degli Stati Uniti.

Un whisky reale

Nel 1953, l’anno in cui la regina Elisabetta II salì al trono, nacque un nuovo Scotch a Strathisla, la più antica distilleria funzionante delle Highlands scozzesi. È stato dato il nome Royal Salute, dopo il famoso saluto di 21 colpi usato per celebrare le occasioni statali e reali. Offerto direttamente dalla collezione della distilleria, questo whisky è stato imbottigliato nel 2003 in onore del 50° anniversario dell’incoronazione della regina. La bottiglia è decorata con uno stemma in argento massiccio e oro 24 carati e viene fornita in una scatola di presentazione con una chiave e una lettera di autenticità.

Il Santo Graal delle borse per Natale

Questo modello della classica Birkin Hermès è stato realizzato a mano con la pelle di un coccodrillo del Nilo. Si chiama versione Himalaya perché la pelle del rettile è stata accuratamente tinta grigio fumo e bianco perla, per assomigliare alle cime della catena montuosa innevata. Nel 2020, una Birkin 25 Himalaya Niloticus Crocodile bianco opaco è stata venduta per 388.738 dollari stabilendo un nuovo record mondiale di aste Birkin.

Artista in ascesa

Questo vivace dipinto ad olio dell’artista americano Aaron Garber-Maikovska potrebbe essere un regalo ideale per chi cerca di iniziare una collezione d’arte intelligente. Dall’esordio dell’artista nel 2015, i suoi dipinti astratti sono stati venduti per tre o quattro volte la loro stima all’asta, raggiungendo occasionalmente somme a sei cifre.

Regali di natale di lusso: Ritratto dello scienziato

Nel 1951, dopo aver festeggiato il suo 72° compleanno al Princeton Club, Albert Einstein posò per quello che sarebbe diventato il suo ritratto più famoso. Il momento è stato catturato da Arthur Sasse, un fotografo per la United Press International, che ha detto allo scienziato seduto sul sedile posteriore dell’auto che doveva accompagnarlo a casa: «Professore, sorrida per la foto del tuo compleanno».