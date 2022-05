Lionel Messi maglia. Leo Messi, il calciatore argentino tra i più forti di tutti i tempi, paragonato addirittura a Maradona. Goal, record e successi non indifferenti che lo hanno portato ad un successo che rimarrà indelebile nella storia. Amatissimo dal pubblico, un collezionista è arrivato addirittura a spendere ben mezzo milione di dollari per la maglia di Lionel Messi che indossava quando ha segnato il 500esimo goal del calciatore. Capiamone di più.

Il successo del calciatore argentino

Lionel Messi, sette volte vincitore del Pallone d’Oro, è uno dei giocatori di spicco più importanti nella storia del calcio. Il calciatore continua a collezionare successi e record, segnando più di 100 goal nelle competizione UEFA, nella quali è preceduto solamente da Cristiano Ronaldo. Un vero talento, amato dagli appassionati di calcio e non, ora la maglia di Lionel Messi è stata acquistata ad una folla cifra.

La maglia di Lionel Messi

E così, tra un goal e l’altro, una partita e l’altra, Lionel Mess durante la classica nel 2017 il calciatore ha mostrato ai tifosi del Real Madrid la sua maglietta, al Bernabèu. Una maglia quella di Lionel Messi che ora sembra valere veramente un capitale, tanto da essere stata acquistata da un collezionista ad una folle cifra. Ebbene però una maglia non qualsiasi. Il capo in questione sembra infatti avere una certa importanza, come ha spiegato il signore che l’ha acquistata su un posto sui social. “Arriva nella mia collezione QUELLA magliare teneva leo dopo aver deciso la Classica con il suo 500esimo goal.”

Fu proprio così che andò. Lionel Messi si tolse quella maglia che portava il numero 10 e la sbianderò in alto come fosse un trofeo al pubblico del Real Madrid. Un momento di gloria che sanciva il suo 500esimo goal della carriera appena compiuto, ed un saluto ai tifosi di quella che era allora la sua squadra, per sempre nel cuore. E così, un signore deciso di accaparrarsi il capo a ben mezzo milione di dollari. D’altronde il collezionismo è sempre più in voga, diventando vero e proprio lusso, come ci insegna il ristorante-museo Memorabilia.

Il collezionismo di Memorabilia, vero lusso

E’ proprio uno, se non l’unico dei ristoranti-musei Memorabilia a farci toccare con mano il collezionismo di lusso. Un locale in cui oltre a poter mangiare delizie, le delizie sono sopratutto per i nostri occhi. Un vero e proprio paradiso costellato da oggetti di valore delle più grandi celebrità del mondo. Dai dischi d’oro appartenuti al redde pop Michael Jackson alla Roll Royce di Cary Grant.