Rolls Royce lancia lo Champagne-Chest più lussuoso che esista al mondo

La cosa bella del lusso è che non ha limiti. Non esiste confine alla fantasia dei progettisti delle più importanti case di produzione di articoli del lusso estremo. Rolls Royce è il marchio inglese simbolo dell’automobile potente, elegante, affidabile ed estremamente costosa. Ma non solo auto, i progettisti Rolls Royce hanno pensato proprio a tutto.

Specialmente a quei winelovers che non si accontentano di bere un “semplice” Champagne.

Infatti, la casa di produzione inglese ha lanciato lo Champagne-Chest più lussuoso che esista. 37.000 sterline, per il cestello raffredda champagne più esclusivo che la storia ricordi. Ad impreziosire così tanto questo oggetto sono il telaio in alluminio e fibra di carbonio, con le rifiniture in quercia Tudor; esattamente come una Rolls Royce, è presenta anche il marchio “Spirit of Ecstasy”, ovvero la statuetta che campeggia su tutti i modelli delle auto.

Tecnologia e bicchieri soffiati a mano.Infatti, non essendo un semplice cestello del ghiaccio, ma un vero e proprio kit per brindisi altolocati, lo Champagne Chest della prestigiosa casa inglese si apre con un bottone che innesta un meccanismo di apertura che a sua volta svela le flûtes per quattro ospiti, rigorosamente soffiate a mano e riposte a forma dei pistoni V12, il cuore pulsante di ogni veicolo Rolls Royce.

