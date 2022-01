L’influenza di Michael Jackson nella moda è letteralmente impareggiabile. I più grandi musicisti di oggi, come Beyoncé, Kanye, Madonna, Janelle Monae, Lady Gaga, Pharrell, Rihanna – la lista è infinita – gli hanno un enorme debito creativo.

Sebbene l’ultima parte della sua carriera sia stata segnata da continue controversie, ogni nota acuta mozzafiato che ha colpito ed ogni costume pazzo che ha indossato sono diventati parte di un’eredità inimitabile e leggendaria. Michael Jackson ha sempre comunicato un messaggio estetico con uno stile olistico e ha fissato l’asticella per ogni singola pop star che è venuta dopo di lui.

Giacca da moto di Michael Jackson

Non c’è dubbio che “Bad”, il grande successo di Michael Jackson del 1987, gli ha dato la sua reputazione di ribelle. La giacca da moto che indossava nel video musicale della canzone era da duro, specialmente in quella scena, dove diventa Michael stesso duro in una misteriosa stazione della metropolitana. Sebbene le giacche siano una parte ovviamente intrinseca dell’eredità stilistica di Jackson, questo particolare momento ” da cattivo” è stato un allontanamento estetico. Infatti pochi anni prima indossava un blazer bianco sulla copertina dell’LP Thriller dell’82.

La giacca thriller

Oggi, la moda ispirata al motocross sta godendo di una forte rotazione di tendenza, ed è impossibile non ricordare la giacca da moto di Jackson, adornata con catene lucenti, mentre si pavoneggiava.

La jacket di pelle rossa con cerniera che Jackson indossava nel video “Beat It” del 1983 è diventata molto rapidamente un pezzo iconico e ampiamente copiato della sua eredità di moda. L’indumento è stata ugualmente amata dallo stesso Michael, che ha scelto di riprendere uno stile simile color pomodoro nel suo successivo video “Thriller”.



I migliori della moda hanno costantemente fatto riferimento alla famosa giacca “Thriller” di Jackson. Infatti, nel 2008, Maison Margiela ha lanciato una giacca di pelle che era essenzialmente una replica diretta della giacca “Thriller”. Sebbene i colori principali siano invertiti, l’iconico emblema “V” è rimasto rosso. Più di recente, Demna Gvsalia (un allievo di Margiela) ha lanciato una giacca di pelle corta color rosso fuoco tramite la sua etichetta Vetements.

Anche Kanye West è stato fotografato mentre indossava una giacca di pelle rossa in stile Michael Jackson durante una sfilata di moda di Balmain durante la settimana della moda di Parigi nel 2011.

Michael Jackson: L’eterna icona della moda

Non solo Michael Jackson è stato l’artista più influente del 20 ° secolo. Ma, il suo approccio senza paura all’equalizzazione dell’estetica sullo stesso piano della sua musica ha continuato a ridefinire la musica pop e la cultura pop come la conosciamo oggi. Sebbene Jackson sarà sempre ricordato come un vero artista, il suo status intoccabile di icona della moda deriva dal suo vero mezzo: il video musicale, in cui Jackson ha mostrato senza paura la sua creatività senza abbandono.

Anche quando si esibiva dal vivo, tutto ciò di cui Jackson aveva bisogno era una macchina del vento fluttuante e incitare il pubblico. Dai suoi look più iconici e abbagliati di ispirazione militare ai suoi intramontabili numeri in pelle rossa, MJ è sempre stato in anticipo sui tempi ed è per questo che continua a ispirare tutti i tuoi preferiti, anche oggi.