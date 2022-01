Ecco svelato il mistero e sopratutto il prezzo del super ambito specchio delle influencer. Si tratta di un’aggetto d’arredamento nato negli anni ’70 e che ora ritorna in voga. Dall’italia agli Usa ecco l’opera di Ettore Sottsass è tornato in scena nel 2019 dopo decenni di sfocatura.

Lo specchio Ultrafragola

Nell’era di Instagram, le tendenze dell’arredamento possono anche essere misurate da ciò che c’è negli sfondi perfettamente curati dei selfie. Questo fino a quando lo specchio Ultrafragola di Ettore Sottsass è tornato in scena nel 2019 dopo decenni di sfocatura. Con le sue curve rosa pesca illuminate al neon, intese come allusioni all’anatomia femminile. Lo specchio ha inaugurato un revival dell’estetica stravagante, selvaggia e distintamente degli anni ’80. E tutti, dal cantante Frank Ocean al designer di Louis Vuitton Nicolas Ghesquière alla top model Elsa Hosk, hanno posato per una foto con lui.

Sebbene lo specchio sia stato originariamente progettato un decennio prima che Sottsass fondasse l’influente collettivo di design Memphis Group nel 1980. Il suo dominio prevedeva un decennio durante il quale i centri commerciali illuminati al neon e Miami Vice avrebbero regnato sovrani.

L’opera di Sottsass

Lo specchio Ultrafragola curvo è stato inizialmente presentato alla fiera Eurodomus 3 di Milano nel 1970 come progetto dell’architetto Ettore Sottsass di Memphis Milano, un gruppo di design italiano. Lo specchio è in plastica stampata sottovuoto e fibra di vetro. Materiali industriali che hanno rivoluzionato l’industria nautica e automobilistica, ma non erano ancora stati utilizzati nel design degli interni. Da allora lo specchio è stato ristampato da Gustaff Westman per Poltronova per un prezzo al dettaglio di 11.500 dollari utilizzando lo stampo originale del 1970 con il nuovo riflettore in plastica termoformata. Tuttavia, entrambi i modelli assumono il caratteristico design curvo di Sottsass che si diceva imitasse la forma di una donna dai suoi capelli alle sue curve.

Inoltre, la morbida luce rosa lusinga la pelle e l’estetica della casa all-in-one. Psicologicamente, il nostro cervello è attratto dalla luce incandescente con colori più caldi che hanno un effetto sull’intensificazione di emozioni come la passione e la felicità, e il bagliore color pesca radiante dell’Ultrafragola è il massimo per risollevare l’umore. Tuttavia, gli influencer e il loro amore per gli specchi nei loro interni non sono nuovi.