Primavera SS21. Il nostro immaginario è paragonabile ad un giardino da coltivare, e adesso è il momento di far sbocciare i fiori più belli della stagione, qual è la primavera. Romantici e delicati, semplici ed effimeri, selvatici e spontanei, appassionati e intensi: i fiori di primavera stanno per sbocciare e riempirci il cuore con la loro avvenenza. Anche il guardaroba della moda Primavera Estate 2021. Fiori, che siano reali e metaforici, come fossero pensieri belli, positivi e sereni. Soprattutto in un momento difficile e controverso come quello che stiamo attraversando.

Primavera SS21. I vestiti floreali più belli e di tendenza

E in questo periodo difficile segnato dalla pandemia (che si accompagna però all’inizio di una nuova stagione, la più bella dell’anno ) forse vale la pena fantasticare su moda e creatività. “Una rosa non è soltanto una rosa” ma è simbolo, come tutti gli altri fiori, di imminente rinascita e risveglio. Il nostro immaginario estetico e mentale è come un giardino da coltivare, mai come adesso la nostra voglia di vita e di ripresa si fa ancora più forte e incontrastata, e questo è il momento di far sbocciare i fiori più belli di sempre. E allora anche un vestito a fiori può essere la soluzione per conquistare e diffondere un po’ di ottimismo. E una dose di (modaiola) leggerezza. E allora ecco i vestiti floreali primaverili adatti a tutti i gusti: dai vestiti floreali lunghi, passando per quelli midi, fino ai vestiti floreali corti e non solo.

Vestiti floreali lunghi, midi e corti

I vestiti floreali primaverili lunghi sono la scelta giusta quando non si sa cosa indossare o non si ha molto tempo per pensare agli abbinamenti. Da soli “fanno outfit” diventandone i protagonisti indiscussi. Nelle collezioni primavera 2021 sono disponibili diversi modelli di vestiti lunghi a fiori con maniche lunghe o mezze maniche. Perfetti per la mezza stagione.

Si può puntare sulle stampe floreali multicolor oppure su flower dress con fantasie realizzate con varie sfumature della stessa tonalità. Una tendenza molto gettonata quest’anno. Perfetti e di tendenza sono gli abiti lunghi floreali smanicati e/o con tagli cut out che creano quell’effetto “trasparenza” seducenti e sensuali, oltre i vestiti lunghi con stampa floreale con maxi spacco laterale. I vestiti floreali primaverili midi risultano i più versatili. I trend del momento puntano molto sulla semplicità unita ad alcuni particolari che donano un tocco elegante e di classe all’abito, come volant e rouches.

Primavera SS21. I vestiti corti sono i più fortunati delle tendenze di stagione

Dopo aver visto i maxi e midi dress, non potevano di certo mancare i vestiti floreali primaverili corti, il giusto mix tra femminilità e leggerezza. Sono disponibili già ora (in occasione della stagione estiva) anche mini dress floreali con maniche corte o sbracciati, super trendy e cool. I vestiti floreali primaverili a tubino sono decisamente eleganti e ricercati, capaci di avvolgere la silhouette mettendo delicatamente in risalto le forme e la silhouette. Bellissimi, e decisamente chic, anche gli abiti con stampe floreali dalle forme morbide, con maxi gonne svolazzanti.