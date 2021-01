Pigiami extra-lusso: Louis Vuitton in cima alla classifica. Quanto costano?

Pigiami extra-lusso tanto amati dalle celebrità. Sovviene l’espressione “il lusso è di casa”. E in questa precisa circostanza lo è. Louis Vuitton sbaraglia la concorrenza, qualificandosi in cima alla classifica dei pigiami più desiderati e luxury. Come ad esempio il modello must have e richiestissimo dalle più esperte fashioniste (che non rinuncerebbero mai a possedere questo prestigioso capo all’interno del proprio guardaroba) decorato con la stampa Catogram, ovvero con l’iconico logo della griffe e degli originali gattini. Inoltre è caratterizzato da un paio di pantaloni morbidi a vita alta e da una giacca ampia. La suddetta giacca si può indossare anche sbottonata rivelando così un sexy body di pizzo nero oppure qualsiasi altro corsetto.

Pigiami extra-lusso. L’irresistibile capsule collection Louis Vuitton Catogram, dedicata a tutti gli appassionati di gatti

Ha fatto impazzire il mondo del web attraverso la nuova collezione di borse, vestiti e piccoli accessori. Louis Vuitton ha da qualche anno lanciato sul mercato la stampa Catogram, interamente dedicata all’universo felino, in particolare dei gatti. Gli affascinanti felini sono stati scelti da Grace Coddington, ex braccio destro di Anna Wintour e fashion editor, come protagonisti indiscussi all’interno della mini capsule collection disegnata per la celebre casa di moda. I pezzi must have e fulcro della collezione Louis Vuitton Catogram sono le borse Neverfull, Speedy e City Streamer, riproposte con ironia in un’inedita versione felina. La tela monogram rimane la stampa di sfondo delle borse e degli accessori scelti dalla fashion editor. I gatti sono stati stilizzati come se fossero vere e proprie illustrazioni. Il loro aspetto divertente e fanciullesco è decisamente in contrasto con l’allure lussuosa del brand, ma ne rivela altresì una nuova personalità inedita e sbarazzina. I prezzi? Decisamente considerevoli. Partono da circa 590,00€ fino ad arrivare a 3500,00€. La collezione Louis Vuitton Catogram è acquistabile sul sito ufficiale della Maison oppure negli store mono-marca.

Georgina Rodriguez e Wanda Nara indossano il prestigioso pigiama modello Catogram firmato Louis Vuitton

Pigiami extra-lusso per due icone dello showbiz e compagne di due famosissimi campioni del mondo del calcio. Georgina Rodriguez e Wanda Nara. Entrambe con la medesima passione: il lusso e le griffe. Soprattutto in ambito pigiami. Il lussuoso capo in questione, scelto da entrambe e firmato Louis Vuitton, è composto da due pezzi: i pantaloni costano circa 1300 euro, mentre la camicia è in vendita a 1400 euro. Si tratta di un abito molto particolare, che per il suo taglio elegante, di classe ed infine molto moderno, può essere utilizzato anche nella vita di tutti i giorni e non solo a letto tra le confortevoli coperte. Costo complessivo? Se la matematica non è un’opinione, la cifra complessiva di questo straordinario pigiama dovrebbe aggirarsi intorno ai 2700 euro. Non male!

Pigiami extra-lusso. Anche Cristiano Ronaldo sceglie la celebre Maison Louis Vuitton

Anche fuoriclasse della Juve, Cristiano Ronaldo; nonché compagno della bellissima Georgina Rodriguez, non rinuncia mai al lusso sfrenato. Tantomeno se si tratta del particolarissimo e originale pigiama firmato Louis Vuitton. Il campione, come si vede da un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, si rilassa a bordo del suo yacht rigorosamente luxury mettendo in mostra un look decisamente nuovo: un completo in seta stile “pigiama” firmato Louis Vuitton composto da camicia da baseball e jeans della nota azienda francese e dal costo, dicono i ben informati fashionisti, di poco meno di 2mila euro. Anche lui, come tante altre star italiane ed internazionali non rinuncia al trend del momento.