Georgina Rodriguez protagonista indiscussa durante Parigi Fashion Week

Georgina Rodriguez conquista sempre tutti e non sbaglia mai “un colpo”. Una regina di stile soprattutto per quanto riguarda moda e classe. La bellissima compagna di Cristiano Ronaldo è stata una delle ospiti più attese durante l’ultima settimana della moda parigina, dove ha sfoggiato per l’occasione un look tra i più desiderati e di tendenza del momento. Il tutto dopo la sua apparizione alla sfilata del celebre brand Louis Vuitton, dove ha presenziato in pieno stile della maison francese.

Georgina Rodriguez indossa un capo interamente ricoperto dal monogramma LV

La giovane influencer e modella ha deciso di onorare la casa di moda “Made in Francia” sfoggiando un outfit molto particolare e originale, marchio di fabbrica e simbolico della maison. Il capo indossato dalla bella Georgina era interamente ricoperto dal monogramma LV. A caratterizzarlo un impermeabile marrone con cintura in vita e una borsetta rigida rossa. Le calzature, invece, sono del brand Le Silla (485 euro) della stessa nuance della borsetta che completano il look infuocato. Innegabile il suo connubio di classe e femminilità incontrastata.

Il trench indossato da Georgina Rodriguez per PFW firmato Louis Vuitton è da vera e propria regina di stile (anche nel costo)

Georgina Rodriguez è una vera e propria regina di stile. Il suo trench scelto per presenziare durante la sfilata di Louis Vuitton ha un costo di ben 4.500 euro. Per prendere parte allo show la bella influencer è volata a Parigi con il jet privato di CR7 (ovviamente). Sempre impeccabile, mai fuori posto. In realtà, la sfilata della maison francese è stata una sfida tra wag. Oltre a Georgina, infatti, era presente l’esplosiva Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi. Quest’ultima, per l’occasione ha sfoggiato una camicia piena di loghi rigorosamente Louis Vuitton abbinata a dei pantaloni sartoriali color beige. Il costo? 1.200 euro. Capelli come sempre super biondissimi, sandali platform ed il tutto decorato da una minibag Nano Speedy ( del costo di 810 euro).

Sfida tra wag durante la sfilata di Louis Vuitton

Una sfida all’ultimo colpo di moda per le due belle e ambitissime wag. Georgina Rodriguez, comunque, ha brillato di luce propria, stregando il pubblico presente durante la sfilata della maison francese. Ovviamente tutti a distanza ad osservare le modelle sulla passerella. E magari chi lo sa, per selezionare i nuovi capi da comprare e da sfoggiare in vista della nuova Primavera/Estate 2021.