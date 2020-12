Cristiano Ronaldo, la sua mano sinistra vale oro. Sapete quanto? Ecco la cifra da capogiro

Solo perché siamo bloccati a casa, e magari siamo single, non significa che non dovremmo godere della vista di un bell’uomo. Per fortuna Cristiano Ronaldo è l’eroe di cui noi tutti abbiamo bisogno, e corre a portarci in salvo, offrendoci la sua mano, la sua forte e possente mano. La sua forte, possente e RICCA mano. In che senso, vi starete chiedendo. Ebbene, voi sapete vale solo la sua mano sinistra? Ve lo raccontiamo noi.

Cristiano Ronaldo pubblica su Instagram tantissime foto. A volte sono scatti furbetti, in cui la camicia non è pervenuta, e lo sguardo è amicante e sensuale. Tutto ciò mentre ci è essenzialmente sconsigliato abbandonare la nostra dimora, nemmeno per andare alla ricerca di qualcuno con cui distrarci e magari nel frattempo pensare al buon Cristiano Ronaldo. Questo 2020 CR7 ha iniziato l’anno a Dubai, dove è stato protagonista della International Sports Conference: i sempre graditi riconoscimenti calcistici e l’ospitalità dell’amico emiro. Quale occasione migliore per tirare fuori dal portagioie (o meglio dalla cassaforte) qualche gioiello notevole?

Cristiano Ronaldo, la sua mano sinistra vale oro. Sapete quanto?

Il rosario al collo di Cristiano Ronaldo e i suoi orecchini sono passati in secondo piano, eclissati totalmente dal luccichio proveniente dalla sua mano sinistra. All’anulare brillava una veretta di diamanti dal valore stimato di circa 60mila euro. Sul medio, invece, troneggiava un anello con un brillante enorme, valutato per il Daily Mail da un’esperta. Il valore? Circa 235mila dollari. Ma non è tutto: al polso del calciatore bianconero spiccava un Rolex GMTMaster II 116769TBR. Un orologio da mille e una notte, tra i più rari e costosi mai realizzati, in oro bianco 18 carati e tempestato da decine di diamanti da 30 carati. Ma nulla in confronto al giorno dopo, quando al polso, anziché il Rolex, ha sfoggiato un Octo Finissimo Tourbillon Diamond Pavè di Bulgari. Il costo? Circa 700mila euro. Poi il calciatore ha tirato fuori il pezzo forte: un Franck Muller 7008 T INV. 424 diamanti per oltre 20 carati totali, dal prezzo esorbitante di 2milioni di euro. E bravo Cristiano Ronaldo!

