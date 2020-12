Tommaso Zorzi (Instagram–> @tommasozorzi) oramai lo conoscono anche i muri. Diventato volto noto del panorama televisivo italiano per la sua partecipazione alla prima edizione del programma Riccanza, il docureality di Mtv sui figli di papà appartenenti alle famiglie più ricche d’Italia. Il giovane 25enne negli ultimi mesi tiene in pugno l’audience televisiva italiana, grazie al Grande Fratello Vip. E noi di Luxgallery non potevamo di certo non accorgerci degli outfit di buon gusto da lui indossati.

Ma faremo di più, vi diremo di cha brand sono le camice indossate con stile da Tommaso Zorzi e il loro prezzo. Al GF Vip, da (ei fu) Elisabetta Gregoraci a Dayane Mello, da Stefania Orlando a Maria Teresa Ruta, ogni giorno è buono per ‘sfilare’ indossando un abito cavallo di battaglia della propria collezione. In ciò, c’è da dirlo, Tommaso Zorzi è insostituibile. Il noto influencer milanese esprime il proprio carattere esuberante e la propria originalità attraverso gli abiti che sceglie con cura e indossa con orgoglio. Unica regola: vietato passare inosservato, lasciare il segno è previsto in ogni caso. E adesso sono in tanti a chiedersi quale sia la marca preferita da Tommy. Lui intanto ammette che ripone la massima attenzione nella selezione di quello che veste.

Sicuramente un posto importante nel guardaroba di Tommaso è occupato dalle camicie dai colori e dalle fantasie particolari. Ebbene per la maggior parte le camicie sono dell’italiana Benevierre e ogni pezzo costa intorno alle 129 euro. Si tratta di prodotti di alta qualità che uniscono la capacità sartoriale con la scelta di motivi pop. L’azienda fondata da Andrea Coli ha una produzione molto varia e riesce a venire incontro ai gusti e alle richieste più diverse. L’idea per il nome da dare all’impresa è venuta al titolare viaggiando sull’autostrada Milano-Pesaro e all’altezza di Forlì c’è stata l’illuminazione, un nome che suggerisce eleganza e sofisticatezza. Tra le prime Regioni a conoscere le camicie di Benevierre ci sono state l’Emilia-Romagna e la Campania. Tommaso Zorzi è letteralmente innamorato di questo marchio e dei suoi prodotti, tanto da decidere di portare con sé moltissime camicie.