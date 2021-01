Pigiami di lusso tanto amati e sfoggiati dalle star. Le celebrità amano indossare capi luxury anche presso la propria dimora. Il costo? Elevatissimo. Esclusivi look da notte, realizzati nei tessuti più lussuosi e pregiati dalla testa ai piedi. Da Louis Vuitton, all’inglese Derek Rose passando per La Perla, sono diverse le Maison che propongono un’ampia collezione di pigiami rigorosamente “fashion addicted”.Nella moda femminile, il pigiama in chiave luxury si è elevato a tale livello da essere sfoggiato anche di giorno. Ad esempio abbinato con tacchi e borsetta. Una versione super glamour e femminile. La moda maschile non ha ancora raggiunto tali livelli, anche se i capi d’abbigliamento da notte da uomo sta diventando una vera e propria evoluzione di notorietà paragonabile a quella avvenuta sulle prestigiose catwalk femminili.

Pigiami di lusso maschili: il fascino del business in pigiama

Pigiami dal valore inestimabile abbinati a vestaglie decorate, ciabattine vintage diventano sempre più simboli luxury e trend di stagione, inevitabilmente anche oggetti del desiderio. Un business in pigiama? Per molti tuttora impensabile e improbabile. Nonostante tutto sempre più una realtà. Sta nascendo una nuova versione di gentleman che anche tra le mura domestiche che non rinuncia alla piacevole eleganza di un capo di qualità. Materiali? Seta, cotone, flanella pregiata, il pigiama di lusso per l’uomo è classico ed è composto solitamente da pantalone a sigaretta con coulisse in vita (mai l’elastico sulle caviglie), camicia con bottoni, scollo a V e colletto cubano. Talvolta è abbinato ad una vestaglia, per il top di comodità ed eleganza. Le nuance preferite vanno dai semplici toni chiari e celeste fino ai “colori preziosi”: blu zaffiro, verde smeraldo, rosso rubino, viola topazio. Anche le stampe sono molto ricercate: micro-fantasie e pattern floreali per le personalità romantiche e bohémien, gessati e a quadri per gli amanti del classico.

Cristiano Ronaldo indossa un pigiama da uomo pregiatissimo e lussuosissimo. Il suo valore? Da capogiro

“Adoro trascorrere le giornate insieme giocando – ha scritto Georgina Rodriguez su Instagram come descrizione del post che immortala tutta la famiglia – imparando e divertendosi. Se c’è qualcosa che possiamo imparare di positivo da questo isolamento, è che creiamo noi stessi i momenti più felici e sono il 99% delle volte. Piccoli momenti, cose di tutti i giorni. Amo la mia famiglia”. Cristiano Ronaldo, campione indiscusso del calcio contemporaneo, non rinuncia mai al lusso, nemmeno tra le mura domestiche, in famiglia. Dimostrazione? Il suo pigiama super luxury che vale una fortuna! Nella foto appare CR7 con un outfit davvero lussuoso.

Nel dettaglio, Cristiano Ronaldo veste un completo in pura seta. Tra camicia hawaiana a maniche corte e bermuda il capo in questione costa ben oltre 2mila euro. Un completino tutt’altro che informale per una tranquilla giornata in famiglia. CR7 si sa, è da sempre un luxury addicted, e non rinuncia mai ad outfit preziosi e dal valore inestimabile.