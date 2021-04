Paulina Porizkova, dopo 40 anni di nuovo sulla copertina di Vogue. Nuda e bellissima!

Paulina Porizkova è stata per la prima volta sulla copertina dell’edizione tedesca di “Vogue” all’età di 16 anni (1981). Ora a 56 anni ha osato tornare in prima pagina – con un corpo molto delicato. È passato molto tempo ma Paulina è bella come 40 anni fa. Nella nativa Repubblica Ceca, la 56enne è di nuovo sulla copertina della rivista di moda Vogue. E con che foto!

Esattamente 40 anni fa – 1981 – già adornava la copertina dell’edizione tedesca. All’epoca aveva 16 anni. “Eccone uno nuovo. Atto frontale completo, a 56 anni”, scrive su Instagram. La modella Paulina Porizkova lascia cadere le coperte all’età di 56 anni. Per lei era particolarmente importante prendere posizione contro la discriminazione basata sull’età. La top model con passaporto statunitense, cresciuta in Svezia, indossa un body nero-trasparente che non nasconde quasi nulla.

Il servizio fotografico è stato uno dei “più divertenti e giocosi” della sua carriera. E per coloro che potrebbero opporsi a questa permissività, aggiunge: “Per voi ragazzi che avete un problema con la mancanza di copertura, potete guardare i lati completamente vestiti”. Bene, allora!

A proposito, all’età di 18 anni Paulina Porizkova è stata fotografata sull’americano “Sports Illustrated”. Poi la sua carriera è decollata davvero: ha sfilato per tutti i marchi di lusso immaginabili, come Chanel, Versace, Dior e molti altri. Durante le riprese in corso, è stato particolarmente importante per Vogue e la modella prendere posizione contro la discriminazione basata sull’età. La rivista di moda ha dichiarato di voler rappresentare la “bellezza della maturazione in ogni momento della vita umana”. Perché Paulina Porizkova non è qualcuno che può essere descritto da un numero.

Dice in un vecchio video: “Sono molto più favolosa ora di quando avevo 19 anni. Ho scoperto che il sesso migliora con l’età. “Anche sugli appuntamenti: “Voglio solo giocare. Non voglio niente di serio”. Molti dei suoi fan più anziani apprezzano questa scioltezza. “Grazie per averci aiutato coraggiosamente ad andare oltre la narrativa che la vita finisce a 40 anni”, ha scritto un fan su Instagram.