Chiara Ferragni su Instagram abbatte i tabù sull’allattamento

Chiara Ferragni riesce a dare un’ulteriore prova di essere la paladina della normalizzazione del corpo femminile. Questa volta abbatte i tabù celati dietro all’allattamento, postando una foto su Instagram in cui mostra le macchie di latte materno sulla sua shirt. Ecco com’è andata.

La Ferry paladina del corpo femminile

Chiara Ferragni ha da poco dato alla luce la sua secondogenita: Vittoria. Dalla notizia data ai familiari, alla gravidanza fino al parto, la influencer italiana ci ha reso partecipe nei minimi dettagli in tutto il percorso che l’ha poi portata ad avere Baby V. E proprio durante questo lungo viaggio che Chiara si anche impegnata a mostrare quali sono le vere difficoltà che una donna in attesa deve superare. Tra le tante foto del pancione e della piccola Vittoria appena nata, la Ferragni decide di condividere anche dei piccoli indicenti in cui tutte le neo-mamme incappano. Stiamo parlando delle macchiette di latte che si creano quando si sta allattando il proprio/a neonato/a.

Chiara Ferragni su Instagram: «Dimmi che stai allattando senza dirmi che stai allattando»

La foto che Chiara Ferragni ha pubblicato sui social cerca di normalizzare i piccoli incidenti che possono succedere quando una donna sta allattando. Ecco che quindi compare su Instagram una foto dell’imprenditrice digitale in macchina truccata e vestita di tutto punto che mostra le macchiette di latte sulla sua t-shirt bianca. Nella didascalia dell’immagine vi è scritto: «Dimmi che stai allattando senza dirmi che stai allattando». Un gesto che non dovrebbe essere visto come “coraggioso” ma che acquista questo aggettivo in un mondo contagiato da questa perfezione irreale. Chiara e suo marito Fedez sono i prima linea nella lotta alla normalizzazione del corpo femminile. Cercando anche di abbatte tutti quei tabù che riguardano la posizione della donna nella società contemporanea. Visto che l’intento è grande i due coniugi cercando di procedere a piccoli passi. Quindi anche una foto come quella pubblicata dalla Ferragni, in cui mostra le macchie di latte, acquista importanza.