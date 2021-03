Sneakers total white. Queste calzature sono, da sempre, un must have imperdibile ed irrinunciabile. Non solo, sono abbinabili a qualsiasi outfit: dai look più sportivi a quelli più eleganti e raffinati. Le sneakers bianche saranno grandi protagoniste durante la primavera 2021 con la loro meravigliosa versatilità: dalle sneakers bianche eleganti, a quelle semplici e basic, fino alle sneakers bianche platform e quelle con suola spessa. I modelli di tendenza della stagione sono pronti ad essere indossati con stile.

Sneakers total white: quali sono i modelli imperdibili in vista di questa primavera 2021?

Le sneakers total white sono amate da tutte le più esperte fashioniste e “shoes addicted”. Motivo? Sono le regine indiscusse dello urban style, sono super chic nella loro semplicità e versatilità. Si inizia dai modelli basic e minimal, con suola flat, passando poi per le sneakers bianche alte e quelle eleganti, fino ad arrivare alle sneakers bianche platform con plateau e a quelle con suola spessa, in stile Chuncky Sneakers, che permettono alle più piccoline di guadagnare qualche centimetro in altezza senza rinunciare alla comodità e comfort. Ideali per uno stile raffinato e femminile, come ad esempio abbinate a vestiti lunghi, gonne plissettate e pantaloni a vita alta, tra i quali gli irrinunciabili jeans. Senza dimenticare le super comfy tute da ginnastica, super sensuali e seducenti oltre che immancabilmente sportive.

Alte fino alla caviglia? Irrinunciabili!

Sneakers total white alte fino alla caviglia? I modelli must have irrinunciabili sono pronti in vista della primavera 2021. Le sneakers bianche alte tendono ad “accorciare” la figura, facendo apparire le gambe e la silhouette meno slanciate. Ideali abbinate a jeans skinny che arrivano poco sopra la scarpa stessa. Oltre alle classiche, ma sempre attuali, sneakers bianche alte modello Converse, esistono anche altre tipologie in linea con le ultime tendenze. Si può puntare sulle suole super flat, adatte a chi ama lo stile basic e minimal, oppure sulle suole alte, come quelle platform con plateau. Le sneakers total white platform, ovvero quelle con suola plateau, possiedono diversi pregi che le contraddistinguono: comode da indossare ma allo stesso tempo offrono la possibilità di guadagnare qualche centimetro in più in altezza. Il che non è male, soprattutto per le più piccoline. Tra i modelli di sneakers bianche con suola spessa primavera 2021 ne esistono diverse tipologie, da quelle più “estreme” con suola extra large tipiche degli scorsi anni 90′. Nostalgia Spice Girls? Non resta che scegliere il modello più adatto per un look davvero versatile, basic e allo stesso tempo ricco di stile.