Per le nuove collezioni Autunno/Inverno 2020 2021, la Parigi Fashion Week adotta nuovi stili e soprattutto nuovi materiali. Ecco che i sontuosi abiti in tulle e chiffon, si trasformano in tute metalliche e copricapi in maglia, che ricordano l’epoca in cui esisteva ancora la ghigliottina.

Paco Rabanne

“La moda è l’ultima pelle della civiltà.” Paco Rabanne

Presentata all’interno delle mura della Conciergerie, nei luoghi dove Maria Antonietta fu imprigionata prima di andare alla ghigliottina, la collezione di Paco Rabanne Autunno/Inverno 2020 2021 di Julien Dossena, esplora nuovi territori d’ispirazione. Come la cornice formata dalle volte gotiche, gli elementi caratteristici della sfilata sono: la maglia metallica in argento e oro, gli ornamenti del pizzo papale, gli accessori come biker, stivali con la zeppa rossa o in pitone.

Isabel Marant

Altra collezione super rivoluzionaria della Parigi Fashion Week 2020, è quella presentata da Isabel Marant. La passerella Autunno/Inverno è molto minimal, lascia da parte le stampe micro-floreali e le frange, per avventurarsi nel mondo dei look monocromatici. Ogni spalla è stata tagliata con una linea ispirata agli anni ’80, che si trattasse di giacche con stampe country o di abiti in maglina a coste. Anche quando ci sono abiti oversize, Marant non perde mai di vista il punto vita e quindi stringe con una cintura in cuoio con passante in metallo rotondo.

Rick Owens

“Non ho bisogno delle sfumature, mi concentro sulla forma.” Rick Owens

La nuova collezione Autunno/Inverno 2020 2021 di Rick Owens riprende i temi sculturali lanciati nella collezione uomo come ad esempio le tute monogamma e li trasforma in abiti dallo spacco profondo. Le creature aliene di Owens hanno: spalle mostruose, braccia estese ed extra sottili, maniche in maglia a pieghe inghiottono spalline giganti, sgargianti stampati leopardati, pelli opalescenti, intervallati da una grossa presenza di tessuto metallico.