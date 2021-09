Paloma Elsesser e Precious Lee: le modelle plus size che hanno sconvolto la Milano Fashion Week

Da qualche tempo, il mondo ha visto un movimento globale di inclusione e diversità in tutti gli spazi, compreso il settore super selettivo della moda. Molto è cambiato sulle passerelle in relazione al casting.

Nelle ultime stagioni infatti abbiamo visto una pluralità di corpi, stili, generi e razze, che ha permesso l’emergere di nomi prima invisibili nella moda. Ne sono un esempio le due modelle plus size che hanno calcato le passerelle della Milano Fashion Week: Paloma Elsesser e Precious Lee.

Paloma Elsesser e Precious Lee: le modelle plus size che hanno ribaltato la Milano Fashion Week

Chi sono Paloma Elsesser e Precious Lee? Paloma incarna il modello plus size ed è la sostenitrice dell’inclusività per reinventare l’immagine di Victoria’s Secret. Paloma Kai Shockley Essler è una modella plus size svizzera-americana di origine britannica e sostenitrice dell’inclusività. Dopo essere stata scoperta dalla truccatrice Pat McGrath come protagonista della sua prima linea di bellezza, Paloma Essler è diventata una voce schietta per le modelle plus size attraverso il suo vasto seguito su Instagram. Ha diretto campagne per Fenty Beauty, Glossier e Nike, ed è apparsa in editoriali per Allure, Elle e Teen Vogue.

Precious Lee è stata un punto culminante delle ultime stagioni delle passerelle. Dopo la sua apparizione da protagonista sulla passerella Versace Primavera/Estate 2021, insieme a modelli importanti come Kendall Jenner e Hailey Bieber, Lee è diventata uno dei più grandi nomi sulle passerelle internazionali. Per rendere la moda più democratica e sempre più rappresentativa, marchi come Michael Kors, Prabal Gurung, Moschino e Christian Siriano hanno utilizzato il suo talento durante la New York Fashion Week Primavera/Estate 2022. Lee è anche uno dei nomi confermati per Savage di Rihanna X Fenty show. Sarà presentato in anteprima su Amazon Prime Video il 24 settembre. Abbiamo potuto ammirarla anche alla MFW appena conclusasi.