La star di Andromeda e Guarana piace a tutti, grandi, piccini, donne e uomini, indistintamente. Una volta portata a casa la vittoria del talent mariano Amici, Elodie non si è più fermata. Tantissime hit di successo, numerose le collaborazioni che l’hanno votata tra i preferiti del pubblico, fino a quello che molti hanno definito uno dei punti più alti in una carriera artistica: la co conduzione di Sanremo.

Elodie acquistata a più di 21Mila euro: il progetto futuristico di Vanity Fair

Ora il nuovo progetto per Vanity Fair fa volare altissimo: Elodie sulla copertina del primo progetto NTF del blasonato magazine. Cosa vuol dire NTF? “È un contratto che stabilisce la provenienza, l’autenticità e la proprietà di un bene digitale. Qualcosa che esiste solo in rete ma che è maledettamente reale”, spiega Simone Marchetti nel suo editoriale. “Quando si pensa a un NFT, infatti, il primo errore sta nel non capire che il digitale è reale”. Ma c’è di più, perché la cover con su Elodie è stata già acquistata ad una cifra da capogiro. Un compratore si è già accaparrato la foto per poco più di 21mila euro (25.000 dollari). Insomma, “il digitale sta diventando sempre più reale”, conclude Marchetti.

Dal profilo di @elodie si legge: “Domani uscirà, per la prima volta, una cover di @vanityfairitalia che sarà anche un NFT, un’opera d’arte digitale (per una spiegazione dettagliata vi consiglio di leggere l’intervista). Abbiamo già trovato un compratore, che ha scelto di acquistarla per la cifra di 25.000 dollari che saranno interamente devoluti all’onlus Pangea, per i progetti riguardanti la difesa e protezione delle donne afghane. Grazie a Vanity e @marchettisimone”.