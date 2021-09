Chiara Ferragni, look da principessa alla sfilata Versace by Fendi: gli anni ’20 nel 2021

Possiamo salutare la Milano Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2022. Uno degli eventi più glam terminato e culminato nella passerella “a sorpresa” firmata Versace by Fendi. I due colossi dell’haute couture si sono coalizzate per dare vita a una collezione all’insegna di paillettes, simboli iconici, tacchi a spillo e dettagli metallici. E Chiara Ferragni?! Iconica come sempre.

Sia la catwalk che il front-row sono stati calpestati da moltissime star, da Kate e Lila Moss a Dua Lipa, e poi la catalizzatrice di riflettori Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale si è presentata all’evento al fianco del marito Fedez e ha incantato tutti con uno scintillante look anni ’20. La sfilata evento di Versace by Fendi, ha concluso con stile la Milano Fashion Week. E la mamma di Leone e baby Vitto, dopo aver sfoggiato stivali pitonati e i capelli selvaggi, questa volta ha puntato su un outfit pieno pieno di paillettes.

Il minidress indossato da Chiara è tempestato di cristalli in argento, in una soft nuance verde acqua e firmato Versace. Monospalla, con il bustier rigido e una gonna corta con le frange in pieno stile Charleston. La preziosissima minibag Fendi, insieme ai mules a spillo, in pvc, hanno completato il look da sogno.

Chiara Ferragni, sfilata Versace by Fendi. Il look da sogno: gli anni ’20 nel 2021

I riflettori puntutissimi sull’acconciatura di Chiara Ferragni. Anche l’ gli anni ’20 hanno fatto da padroni: portato i capelli sciolti, una messa in piega super glowy con boccoli definiti e aperti, delle mollettine, Versace obv, dietro le orecchie. Il make-up firmato da Manuele Mameli realizzato in stile vecchia Hollywood, con linea di eye-liner molto marcata e cristalli attorno agli occhi. Per concludere, la Ferragni non sbaglia un colpo e sbaraglia tutti anche allo show-evento Versace by Fendi.