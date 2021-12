Oroscopo Primavera 2022: l’outfit giusto per ogni segno dello zodiaco. Tutti pronti?

Lo sguardo è già rivolto alla primavera. Sia che tu stia già pianificando (con largo anticipo, non c’è che dire) la primavera 2022, ma anche che stia cercando ora di mettere le mani su nuovi ed entusiasmanti pezzi di puzzle mancanti, continua a leggere per vedere cosa hanno in serbo le stelle per te e il tuo armadio. Oroscopo Primavera 2022 è qui.

Ariete

Pieno di ammirevoli quantità di energia, l’Ariete vive uno stile di vita attivo, sempre alla ricerca del prossimo alto obiettivo da raggiungere. Quindi, vorranno qualcosa di libero in cui muoversi, senza sacrificare lo stile. Opta per un blazer che recita sempre “I’m the boss”. Sappiamo che ami i tuoi pantaloni da jogging quando sei in movimento, quindi completa il look con un paio di raso che fa sembrare l’insieme elegante.

Toro

Non è un segreto che un Toro ama le cose belle della vita, quindi avrà bisogno di un vestito di lusso. I Toro scelgono solo capi che ritengono ne valga la pena, dando la priorità a tessuti come la seta o il cashmere. Must have assoluto una camicetta di seta che scopre la pelle, come questo top SS22 Private Policy.

Gemelli

Il Gemelli ama essere alla moda, sempre pronto a provare qualcosa di nuovo e frizzante. In questi giorni, puoi ritrovare un po’ del loro spirito in tutto ciò che urla “nostalgia”, dai top sagomati dei primi 2000 ai toni marroni degli anni ’90. Insomma, tutto ciò che canalizza le ultime collezioni di Blumarine.

Cancro

È innegabile, i set di maglieria lounge sono il loro Santo Graal. La prossima volta, ricrea questo look di Jonathan Simkhai con un cardigan ultra lungo (chi dice che non puoi abbracciare i tuoi adorati drammi anche in casa?). E opta per un viola o un arancione al posto delle tonalità neutre.

Leone

Un Leone ama fare il suo ingresso spettacolare. Mescolando con sicurezza vari stili, le stampe è dove i Leone si sentono a casa, quindi la ragazza Leo è essenzialmente ogni outfit proveniente dalla sfilata di Kim Shui. Probabilmente li coglierai in abbinamenti non ortodossi, come indossare un vestito asimmetrico come top.

Vergine

Anche i più alla moda del clan preferiscono mantenere un guardaroba snello. Per i Vergine, questo di solito significa avere un colore distintivo e una capsule di pezzi classici e su misura. Per lei texture coccodrillo in rilievo o tweed, insieme a silhouette che sono leggermente modificate rispetto alla norma, come i blazer cropped o gli shorts lunghi.

Oroscopo Primavera 2022: l’outfit giusto per ogni segno dello zodiaco

Bilancia

I Bilancia devono prendere ispirazione dalla nuova collezione di Fendi. Benissimo i pantaloni di raso prima del cotone o del lino, e quando il tempo è un po’ più fresco, non c’è niente che gli stia meglio di una giacca di pelliccia sintetica e collant di pizzo.

Scorpione

I nativi del segno tendono ad affascinare col loro mistero mediante abiti che non attirino l’attenzione, come il monocromatico nero. E questo Givenchy lo sa bene. Per affrontare questo look da passerella, prova un top a tubo con dettagli inaspettati, o pantaloni con taglio in vita o orlo con spacco.

Sagittario

Il loro guardaroba è piuttosto rilassato, ma nel modo più chic. Sempre alla ricerca di capi aerodinamici facili da mettere in valigia, potresti trovare un Sag in qualcosa come questo completo di Supriya Lele – una giacca e pantaloni leggeri – e il capo più adatto alle valigie di sempre: una bralette.

Capricorno

Assolutamente Sportmax per loro. Un tipico sabato per un Capricorno può sembrare un appuntamento anticipato per un brunch, seguito da un breve periodo in una caffetteria vicina per recuperare alcune scadenze. Perché è il fine settimana, possono rinunciare ai pantaloni e prendere invece un comodo pagliaccetto, ma ci sarà sempre, SEMPRE un blazer.

Acquario

lo stile frizzante di 404 Studios è uno dei suoi preferiti. Mai paura di indossare una stampa audace, colori accesi o semplicemente un pezzo assolutamente unico, come ad esempio una bralette all’uncinetto con un motivo sfacciato abbinato a slip trasparenti.

Pesci

Un Valentino molto “casual” fa al caso dell’ultimo segno dello zodiaco. I Pesci sono tutti pronti per la tendenza dei jeans larghi (quando sono obbligati ad indossare i jeans) e sono aperti a tutto ciò che si sente ugualmente fluttuante e senza troppo sforzo.