Il capodanno è l’occasione perfetta per una fuga d’amore lontano da stress, problemi, pensieri e caos cittadino. Per un Capodanno in coppia le offerte sono numerose e in grado di soddisfare ogni esigenza e richiesta.

Capodanno 2021: romanticismo e avventura

La città romantica per eccellenza è probabilmente Venezia, capace di incantarvi con i suoi canali e la sua atmosfera gotica e poetica. Imperdibile è l’indimenticabile giro in gondola ammirando i meravigliosi fuochi d’artificio. In alternativa è possibile organizzare una vacanza in montagna, in un’intima baita con il caminetto in sottofondo, una deliziosa cena accompagnata da un vino rosso corposo. Alcuni dei luoghi più popolari? Bormio, ridente località della Valtellina, e Roccaraso, una delle principali località sciistiche dell’intero Appennino. Un’altra tendenza del momento è quella di trascorrere l’ultimo anno in un centro benessere, con terme e piscine di coccole e massaggi, in Toscana o in Valle d’Aosta, che offrono uno dei paesaggi più suggestivi.

Relax e Party per la coppia

Infine, c’è anche la possibilità di trascorrere il capodanno in agriturismo, godendo delle bellezze della natura senza i rumori indiscreti. L’Italia, grazie al suo territorio estremamente variegato, offre tantissimi agriturismi da nord a sud che si affacciano sul mare, che si nascondono nei boschi o che scalano le vette delle montagne: ce n’è per tutti i gusti!

Oppure se il vostro mood è un pò più da party, per il vostro capodanno in coppia, potete decidere di andare a visitare una città. Prima tra tutte la capitale, Roma, dove avrete la possibilità di fare un cenone degno di essere chiamato tale. Oppure Napoli. Anche la capitale partenopea ha tanto da offrire e chissà che il primo gennaio non avrete anche possibilità di godere di qualche raggio di sole.