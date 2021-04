Orologi di lusso, quali sono i must have per il 2021? Nell’amplissimo panorama offerto dalla haute horlogerie internazionale dobbiamo ammetterlo, la possibilità di scelta è davvero vasta. In questo primo articolo sul tema orologi di lusso 2021 ci concentriamo su tre “campioni”, nel senso di primatisti del genere e “must-have” per eccellenza. Il primo rappresenta anche il debutto di uno dei brand del lusso più affermati al mondo, il 25H G-Timeless di Gucci. Gli altri sono novità per il 2021 di due pesi massimi del settore lusso ed orologeria, Louis Vuitton e Rolex.

Gucci 25H G-Timeless, il debutto del brand nel settore degli orologi di lusso

Il 2021 per Gucci è l’anno del centenario, tanto è il tempo trascorso dall’apertura del primo negozio di Guccio Gucci a Firenze. Quale occasione migliore dunque per presentare un nuovo caposaldo dell’azienda ambasciatrice del lusso italiano nel mondo? Gucci ha presentato qualche giorno fa la sua prima collezione di alta orologeria in contemporanea all’annuale fiera “Watches & Wonders” che da decenni unisce le più prestigiose aziende del settore.

Il marchio non è nuovo all’orologeria. In effetti, Gucci è stata la prima azienda a introdurre orologi di moda nel 1972. Ed è anche stato anche il primo produttore a incorporare diamanti nell’acciaio inossidabile. Ma una vera e propria collezione di orologi di lusso non era mai stata creata. E ecco dunque che per celebrare questo evento la maison ha puntato su una creazione esclusiva, il Gucci 25H G-Timeless . Questo orologio, a nostro parere, rappresenta al meglio il connubio Gucci orologi di lusso e il debutto della celebre maison in questo competitivo settore.

La maison, per conquistare una fetta importante del mercato degli orologi di lusso, ha dato vita a quattro linee ispirate agli elementi del patrimonio di Gucci e al progresso tecnologico. Il marchio ha presentato anche il suo primo movimento interno, il GG727.25. E’ disponibile in due versioni: il GG727.25.A automatico e il tourbillon GG727.25.T. Ci è voluto oltre un anno di lavoro in Svizzera, dove Gucci ha investito per la produzione dei movimenti della sua nuova linea di haute horlogerie.

Il Gucci 25H, dall’elegante stile unisex, ha una cassa ultra-sottile da 40 mm, una specie di seconda pelle al polso. È disponibile in due versioni: automatico, in acciaio inossidabile e acciaio inossidabile con lunetta con diamanti incastonati, e tourbillon, in oro giallo e platino.

Louis Vuitton Tambour Street Diver

Il nuovo Tambour Street Diver, proposto in quattro diverse varianti, è tutto ciò che Louis Vuitton rappresenta: “alta qualità artigianale, multifunzionalità, ingegno creativo e libertà di espressione”, afferma una portavoce del brand interpellata da Luxgallery. Il viaggio nell’oroIogeria della Maison, iniziato nel 2002 con il lancio del primo orologio di Louis Vuitton, continua.

Realizzata da un unico blocco di metallo, più grande aì ìa base rispetto aììa parte superiore, la forma unica del Tambour, come suggerisce il nome, si ispira ad un tamburo. Con le corone applicate che si integrano perfettamente alla cassa e al cinturino, la posizione delle ore è indicata dalle 12 lettere “L-O-U-I-S-V-U-I-T-T-O-N”. Il Tambour è diventato nel giro di due decenni, un orologio iconico e immediatamente riconoscibile.

Come tutti i grandi design, la cassa del Tambour è senza tempo e, negli ultimi 19 anni, ha assunto varie forme. Quest’anno, l’iconico orologio è stato reinventato con il modello Tambour Street Diver, portando Louis Vuitton nel regno dell’orologeria sportiva di fascia alta con un segnatempo progettato per accompagnarci in molteplici contesti. Un orologio che mantiene le caratteristiche di un subacqueo tradizionale pur integrando gli elementi di stile colorati, creativi e non convenzionali che sono sempre stati centrali per la Maison.

Rolex Cosmograph Daytona 2021

Il Rolex Cosmograph Dayton, nella sua edizione 2021, rappresenta il non plus ultra della haute horlogerie del celebre marchio svizzero. Dal momento che i prezzi per Daytona hanno già raggiunto la stratosfera nel mercato secondario, Rolex ha voluto battere sé stessa. L’ultimo trio di modelli Daytona è stato quindi “vestito” con il materiale di un asteroide esploso nello spazio oltre 1 milione di anni fa! La presentazione ufficiale è avvenuta a “Watches & Wonders”, lo scorso 7 aprile.

Il Rolex Cosmograph 2021 si presenta in tre versioni: in oro bianco 18 carati, oro giallo 18 carati e oro Everose 18 carati con quadranti “meteoriti”. Il modello in oro bianco è dotato di una lunetta Cerachrom monoblocco in ceramica nera, mentre le edizioni in oro giallo e Everose hanno castoni in metallo. Tutti e tre hanno la scala tachimetrica tipica dei Daytona, ma negli esemplari in oro bianco è modellata nella lunetta, mentre negli altri è incisa con metalli preziosi. I bracciali sono inoltre dotati della regolazione Easylink. L’unica differenza tra i modelli, oltre al metallo, è la versione Everose che include inserti in ceramica all’interno delle maglie per una migliore flessibilità. La produzione di questi Rolex Cosmograph Daytona 2021 sarà limitata. Facile capire perché, non capita certo tutti i giorni che un meteorite abbastanza grande per realizzare migliaia di quadranti di orologio cada dal cielo!

La collezione di orologi più straordinaria al mondo? Drake ne possiede una tra le più ambite sul Pianeta