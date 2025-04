Nel 2025, Audemars Piguet celebra il suo 150º anniversario presentando cinque nuovi modelli della collezione Code 11.59, dimostrando ancora una volta la sua dedizione all’innovazione e all’eccellenza orologiera. Questa collezione, introdotta nel 2019, si è evoluta nel tempo, incorporando complicazioni sofisticate e design distintivi. Scopriamo le caratteristiche degli esclusivi nuovi modelli!

Code 11.59 Grande Sonnerie Carillon Supersonnerie

Uno dei modelli più affascinanti presentati per l'anniversario è il Code 11.59 Grande Sonnerie Carillon Supersonnerie. Questo orologio combina tre delle complicazioni più prestigiose nell'orologeria: la Grande Sonnerie, il Carillon e la Supersonnerie. La Grande Sonnerie è una funzione che suona automaticamente le ore e i quarti d'ora, mentre il Carillon aggiunge una terza campana al tradizionale sistema a due campane, offrendo una melodia più ricca. La tecnologia Supersonnerie, sviluppata da Audemars Piguet, garantisce una qualità del suono eccezionale, amplificando la risonanza e la chiarezza dei toni. Questo modello rappresenta un esempio di maestria artigianale e innovazione tecnica, sottolineando l'impegno della maison nella creazione di orologi straordinari.

Code 11.59 Tourbillon Volante Automatico 38 mm

In occasione dell’anniversario, Audemars Piguet ha introdotto una versione ridotta del Code 11.59 con Tourbillon Volante. Questo modello da 38 mm mantiene l’eleganza e la complessità del tourbillon, offrendo una dimensione più compatta che si adatta a una varietà di polsi. Il tourbillon volante, posizionato a ore 6, è una testimonianza dell’abilità tecnica del marchio, offrendo una visione affascinante del meccanismo in movimento. Questa versione più piccola amplia l’accessibilità della collezione, mantenendo al contempo l’eccellenza tecnica e il design distintivo che caratterizzano Audemars Piguet.

Code 11.59 Quantième Perpétuel

Un’altra aggiunta significativa alla collezione è il Code 11.59 Quantième Perpétuel. Questo orologio presenta un calendario perpetuo che tiene conto automaticamente della lunghezza variabile dei mesi e degli anni bisestili, richiedendo una regolazione manuale solo nel 2100. La caratteristica innovativa di questo modello è la possibilità di regolare tutte le funzioni tramite la corona, eliminando la necessità di strumenti specializzati. Questa semplificazione dell’interfaccia utente rappresenta un progresso significativo nell’usabilità delle complicazioni orologiere, rendendo l’esperienza dell’utente più intuitiva.

Code 11.59 Cronografo Automatico

Il Cronografo Automatico Code 11.59 è stato aggiornato per l’anniversario con nuove combinazioni di colori e materiali. In particolare, la versione con quadrante “Tuscany blue” ha attirato l’attenzione per la sua tonalità profonda e ricca, ispirata ai paesaggi italiani. Questo modello unisce funzionalità e stile, offrendo un cronografo preciso e affidabile in un design contemporaneo. Le nuove varianti in acciaio inossidabile con diverse sfumature di grigio sul quadrante e sulla lunetta ampliano ulteriormente le opzioni per gli appassionati, mantenendo l’estetica raffinata della collezione.

Code 11.59 Ultra-Complication Universelle RD#4

Per celebrare l’importante traguardo dei 150 anni, Audemars Piguet ha presentato il Code 11.59 Ultra-Complication Universelle RD#4, un orologio che incorpora 23 complicazioni, tra cui la Supersonnerie, la ripetizione minuti, il tourbillon volante, il calendario perpetuo e il cronografo rattrapante. Questo modello rappresenta il culmine di sette anni di ricerca e sviluppo, evidenziando la capacità del marchio di spingere i confini dell’orologeria. Il nome “Universelle” rende omaggio a un orologio da tasca con grande complicazione realizzato alla fine del XIX secolo dalla stessa azienda, sottolineando la continuità della tradizione e dell’innovazione.

Evoluzione della Collezione Code 11.59

Dalla sua introduzione nel 2019, la collezione Code 11.59 ha subito una notevole evoluzione. Inizialmente accolta con reazioni contrastanti, la collezione ha dimostrato la sua capacità di adattarsi e innovare, incorporando complicazioni sempre più sofisticate e design audaci. L’architettura contemporanea e multifaccettata della cassa offre infinite possibilità estetiche e tecniche, rendendo la collezione un banco di prova per l’innovazione di Audemars Piguet.

Impegno per l’Innovazione e l’Eccellenza

La celebrazione del 150º anniversario con questi cinque nuovi modelli sottolinea l’impegno di Audemars Piguet per l’innovazione e l’eccellenza. Ogni orologio rappresenta una fusione di tradizione e modernità, combinando complicazioni orologiere di alto livello con un design contemporaneo. Questo equilibrio tra passato e futuro è ciò che continua a definire il marchio come uno dei leader nell’industria orologiera di lusso.