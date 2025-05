La collaborazione tra Louis Vuitton e il maestro orologiaio Kari Voutilainen ha dato vita a un segnatempo eccezionale che unisce il lusso sartoriale francese con l’eccellenza dell’orologeria indipendente svizzera. Il nuovo LVKV-02 GMR 6 è il secondo capitolo del progetto di alta orologeria artigianale lanciato da Louis Vuitton e rappresenta un perfetto equilibrio tra estetica, materiali preziosi e meccanica esclusiva. Vediamo i dettagli tecnici, il design e la filosofia dietro questa creazione in edizione ultra-limitata.

Louis Vuitton x Voutilainen: una cassa che racconta una storia

Il nuovo orologio LVKV-02 GMR 6 riprende la forma dell’iconica collezione Escale, reinterpretata con materiali nobili e un tocco contemporaneo. La cassa da 40,5 mm è realizzata in una combinazione raffinata di tantalio (per il corpo centrale) e platino (per lunetta, fondello, corona e anse), due materiali noti per la loro resistenza e bellezza.

Il design delle anse richiama i celebri bauli Louis Vuitton, grazie alla presenza di rivetti ornamentali, mentre il profilo della cassa alterna finiture spazzolate e lucide per enfatizzare la tridimensionalità dell'oggetto.

Un quadrante che è un’opera d’arte

Il quadrante è un autentico tributo all’artigianalità: inciso a mano con motivo guilloché ispirato al pattern “Damier” di Louis Vuitton, è ricavato da una lastra di oro massiccio. L’indicatore delle 24 ore a ore 6 è smaltato a fuoco, mentre la fascia esterna del quadrante, dipinta interamente a mano da Maryna Bossy presso La Fabrique du Temps Louis Vuitton, richiama le bandiere nautiche e i blasoni dei bauli vintage.

Ogni quadrante richiede 32 ore di pittura e 8 ore di cottura per essere completato. Anche il fondello presenta una decorazione smaltata che riprende il tema del quadrante, aggiungendo altre 16 ore di pittura e 8 di cottura.

Meccanica di eccellenza: il calibro Voutilainen GMR 6

Il cuore dell’orologio è il calibro GMR 6, un movimento manuale sviluppato e rifinito interamente da Kari Voutilainen. Derivato dal celebre calibro 28, questo movimento offre:

Ore, minuti e secondi centrali

Indicatore della riserva di carica

Secondo fuso orario su disco smaltato a ore 6, regolabile a scatti di un’ora tramite la corona

su disco smaltato a ore 6, regolabile a scatti di un’ora tramite la corona Frequenza di 18.000 alternanze/ora (2,5 Hz)

Riserva di carica di 65 ore

Le finiture sono all’altezza della fama di Voutilainen: ponti in alpacca decorati a coste, viti azzurrate, acciaio lucidato a specchio e bilanciere sovradimensionato.

Dettagli esclusivi e produzione limitata

Il LVKV-02 GMR 6 è proposto in edizione limitata in soli cinque esemplari, più un prototipo ciascuno per Louis Vuitton e per Voutilainen. Ogni pezzo è accompagnato da un bauletto dipinto a mano, che riprende i motivi decorativi del quadrante e funge da scrigno d’arte oltre che da custodia.

Il prezzo di listino è di €458.000 (tasse escluse), una cifra che riflette l’eccezionalità dell’opera e l’intento filantropico del progetto: i proventi finanzieranno il Louis Vuitton Watch Prize for Independent Creatives, un’iniziativa che sostiene l’orologeria indipendente.

Una collaborazione a quattro mani

Dietro ogni scelta stilistica e meccanica si cela una visione condivisa tra Jean Arnault, direttore della divisione orologi di Louis Vuitton, e Kari Voutilainen, che ha partecipato attivamente allo sviluppo estetico e tecnico dell’orologio. Il risultato è un modello che conserva l’identità visiva di Louis Vuitton, ma con un livello di artigianalità e precisione che solo un maestro come Voutilainen poteva offrire.