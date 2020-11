Drake e la sua costosissima e stimatissima collezione di orologi tra i più ambiti del Pianeta. Il rapper canadese può permettersi qualsiasi cosa in termini di lusso. Basti pensare alle sue diverse collezioni luxury, tra le quali una scuderia di automobili da sogno, composta da ogni possibile modello, dalla Bugatti Veyron a una Lamborghini Aventador Roadster grigio acciaio. Oltre a tutto questo, mantiene il record assoluto per il maggior numero di presenze nella top ten della Billboard Hot 100. Tratti peculiari? La sua collezione unica di orologi. Ne possiede tantissimi. Diamanti, gioielli e quarzi sono tra i preferiti, accompagnati ovviamente dal corredo unico e inimitabile di watchs. Rolex e Audemars Piguet, creano e disegnano apposta per lui linee esclusive e pezzi da vero e proprio collezionista. Drake può vantare di avere una linea personalizzata che un umano terreno può solo sognare. E non è solo un mero dato economico, perché si tratta di modelli che sono stati ispirati appositamente per il rapper canadese.

“A buon intenditor poche parole”. La celeberrima frase ed espressione popolare allude al fatto che chi è competente in un certo settore, non ha per questo bisogno che gli vengano celebrate le qualità del prodotto che è oggetto di osservazione e valutazione. Il rapper canadese Drake è un collezionista di orologi da vero e proprio intenditore. Senza riserve. Come ad esempio il suo modello (inaccessibile per qualsiasi altro essere umano, visto che è stato creato appositamente per lui) Rolex x Chrome Hearts.

Un orologio solenne, maestoso e unico nel suo genere. Il quadrante e le lancette sono in oro lucido e una cassa in argento tempestata di diamanti dal taglio a baguette. Ciò che lo rende assolutamente originale è il suo cinturino Rolex: è stato per l’occasione sostituito da un eccentrico pezzo in oro e diamanti bianchi disegnato e successivamente creato dallo statunitense marchio di orologeria Chrome Hearts. Nonostante il prezzo di cartellino dell’orologio in quella particolare versione sia di 60 mila dollari, possiamo aspettarci anche una verosimile impennata per via dell’esclusivissimo cinturino.

Una collezione di orologi da vero e proprio “watchs addicted”. Il Patek Philippe Nautilus pezzo unico e irripetibile

Si sa, l’orologeria svizzera che si rispetti non approverà i modelli creati “ad hoc” e personalizzati. Il Patek Philippe Nautilus, con il suo Nautilus letteralmente ricoperto di smeraldi, è un pezzo da vera e propria star. Questo prezioso è stato personalizzato e disegnato dal direttore artistico di Louis Vuitton Virgil Abloh, CEO di Off-White e attuale direttore artistico Menswear di LV ed è stato anche menzionato dallo stesso Drake nel suo brano The Life Is Good, uscito all’inizio di quest’anno. Drake lascia un accenno all’orologio che ha mostrato sapientemente su Instagram, rappando, “Virgil ha quel Patek al polso che va dadi” e “Virgil ha il Patek sul mio polso doin’ front flips”. Un orologio dal valore inestimabile!

Drake completa la sua unica collezione con modelli quali Audemars Piguet x Matthew Williams, Jacob & Co Astronomia Casino e Rolex Day-Date 40

Drake, infine, possiede altri tre orologi lussuosissimi che completano la collezione di raffinata orologeria firmata dalle maison più importanti del settore al mondo. E, ovviamente, disegnate appositamente per il rapper canadese. Come ad esempio, lo sfarzosissimo Audemars Piguet Royal Oak personalizzato da Alyx e realizzato da Matthew Williams, designer di gioielli su misura per le star internazionali. Presenta una cassa industriale in acciaio, un quadrante in acciaio e i loghi tipografici AP e 1017 Alyx 9SM e il cinturino con fibbia ad ardiglione attaccato a un bracciale anch’esso in acciaio.

Jacob & Co disegna orologi con cornici scheletrate. Cioè che permettono di vedere il funzionamento interno del prezioso in questione. Quello creato appositamente per il rapper Drake ha qualcosa in più, molto complicato quanto unico nel suo genere. L’orologio, dotato di una sfera in ceramica, sopra è caratterizzato da un diamante taglio Jacob di un carato con 288 facce che ruota completamente ogni 30 secondi. Per chi “non perde tempo, o meglio, secondi importanti”. L’orologio dell’anno? Il Rolex Day-Date 40 di Drake è un esempio dell’abilità del marchio svizzero nella fabbricazione dei metalli. Particolarità? è solo fuso in oro 18 carati per evitare l’appannamento. Un patrimonio inestimabile e una collezione da sogno!