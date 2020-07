Occhiali da sole colorati. Le lenti Estate 2020 si tingono di colori brillanti

Alla moda e sempre molto trendy, al bando la noia: gli occhiali da sole con lenti colorate sono must have Estate 2020. La tinta prescelta per questa calda stagione è sicuramente il rosa, al vaglio dunque tutte le sue sfumature, da quelle più intense ai colori pastello. Rosa ma non solo. I più grandi marchi di eyewear hanno adottato anche altre nuance che vanno dal verde e oro, blu e viola, ma anche arancione e giallo. Che utilizziate lenti normali o abbiate bisogno di quelle graduate, questa stagione si punta tutto sui colori, non c’è alcun dubbio. (Continua dopo la foto)

Occhiali da sole Estate 2020

È bene da tenere a mente che i raggi ultravioletti possano causare danni ai nostri occhi, e che quindi un paio di occhiali da sole siano più che consigliati. Per questa estate 2020 si punta tutto sui colori, le lenti colorate fanno da padrone. Nei negozi le proposte hanno sempre virato su colori classici come marrone e grigio e ma anche verde, giallo e blu.

Ecco giungere a noi anche l'esercito di colori brillanti e certamente meno canonici, come ad esempio le lenti di colore rosa. Questa nuance di lenti, oltre ad essere il trend Estate 2020 sono perfette per fare attività all'aperto. Mentre quelle di colore blu rendono più netti i contrasti, favorendo la percezione dei colori, preferibile dunque indossarle nel pomeriggio inoltrato.

I grandi marchi che si occupano anche di occhiali da sole hanno lanciato i trend stagionali per questa Estate 2020. Si parte dalla collezione firmata Gucci, artefice di montature davvero originali, rese ancora più sui generis dalle lenti iper colorate. Dior non è certo da meno, ha ideato delle vere e proprie rappresentazioni d'arte, sbizzarrendosi sull'effetto sfumato pastello che va dal celeste al rosa baby.

Le lenti a specchio rimangono un cult degli occhiali da sole e, perché no, si tingono anch'esse di rosa. Il brand eyewear Rodenstock si lascia trascinare dal lilla, mentre Polaroid cade tra le braccia di colori super accesi come verde prato e il verde smeraldo. Il verde davvero gettonassimo anche da Hawkers, a cui accosta montature tartarugate, oltre a cedere al fascino di John Lennon con lenti tonde e viola.