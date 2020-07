Belen Rodriguez nel mirino dei papa-paparazzi, per la crisi e la rottura con Stefano De Martino prima, il presunto flirt di lui con la Marcuzzi e il bacio appassionato in barca con Gianmaria poi. Insomma, un gran travaglio (a cura sempre e comunque di Alfonso Signorini) e siamo solo a Luglio (con la tresca che ti voglio). La bella argentina si è stufata di star zitta e ha deciso di prendere in mano la situazione dicendo la propria sulla presunta storia tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Ma prima il punto della situazione.

Belen chiarisce tutto

Si pensa che l’ex ballerino di Amici abbia avuto più che un rapporto di amicizia con la conduttrice Alessia Marcuzzi. I sospetti sembrerebbero poggiare su morbide basi e non affondare assolutamente in alcuna verità assoluta. Nel frattempo la smentita di Stefano De Martino è giunta forte e chiara e anche varie testimonianze, tra cui quella che riferisce un’amica di De Martino al settimanale Oggi. “Belen è una controllatrice seriale di cellulari e può aver intercettato e interpretato male qualche messaggio con cuoricini tra Stefano e Alessia, ma non credo siano andati oltre questo. Per incredibile che appaia, da quello che so Stefano non ha un iPad: come avrebbe fatto Belen a frugarci dentro?”

Finalmente la parola passa anche alla showgirl argentina, Belen Rodriguez, che ci tiene subito a chiarire. “Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia ho un bellissimi rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventano cose del genere, appunto decideremo insieme come muoverci perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le ca**ate che ho letto in questi giorni.”. Anche Stefano De Martino è intervenuto in prima persona per ribattere tutta la pioggia di rumors che lo vorrebbero invischiato con la Marcuzzi. “Quando si toccano delle famiglie con dei bambini, vi prego evitiamo davvero. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere”, ha detto il conduttore di Made in Sud.