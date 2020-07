Belen Rodriguez è precipitata nella rete di Alfonso Signorini, che come sempre, soprattutto in questo momento dell’anno, ha sguinzagliato i suoi fotografi per paparazzare a tappeto ogni forma di Vip esistente su tutto il mondo terraqueo. Tra le pagine del settimanale Chi, di Alfonso Signorini, Belen è stata fotografata mentre bacia un uomo che però non è Stefano De Martino. Stupendi, in relax, sulla barca e super sensuali l’uno con l’altra: Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez sono caldissimi. Negli ultimi giorni non si è fatto che parlare dell’identità di Gianmaria Antinolfi, imprenditore del fashion. (Continua dopo le foto)

Lo scatto è travolgente, nella fattispecie per chi ha fatto diventare un’abitudine quella di vedere Belen Rodriguez tra le braccia e sulla bocca di Stefano De Martino. Uno scatto che ha fatto traballare sul divano chiunque. Perché, non diciamoci bugie, della storia tra Belen e Stefano abbiamo fatto una mangiatona prelibata e l’indigestione per noi curiosoni pare essere ancora molto lontana. Abbiamo guardato tutti con attenzione le vicende della presunta tresca di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. Adesso però l’attenzione si posa di nuovo sulla bellissima showgirl, Belen: la caliente argentina è infatti stata colta in flagranza di reato mentre schioccava un bacio pregno di sensualità a Gianmaria Antinolfi. (Continua dopo la foto)

Tutti i fan della coppia De Martino – Rodriguez, nell’ultimo periodo stanno piangendo lacrime gusto cianuro, mentre lei è impegnata a gustarsi il suo nuovo gelatino, c’est la vie. Non serve precisare che la showgirl non fosse in territorio campano per vedersi con Stefano… Ma chi è, specificatamente l’uomo sbaciucchiato da Belen così in pubblico? Gianmaria Antinolfi è un imprenditore del fashion campano. Per essere ben precisi, ricopre la mansione di sales director fashion al Caravel Pregiate Spa e al France Croco, entrambe le aziende di proprietà della Kering. Il gruppo Karing è internazionale e rappresenta brand iconici della moda come Yves Saint Laurent, Gucci, Alexander McQueen, Pomellato, Balenciaga, Boucheron e Bottega Veneta. Un giovane rampollo 35enne, e brava Belen!