MTV VMAs si colora e decora di outfit e look tra i più disparati: le star sfoggiano con orgoglio abiti firmati dalle maison di moda più importanti del mondo. Il primo grande spettacolo post lock-down nell’era (talvolta difficile) del Corona-virus. L’importante premiazione con rispettivo tappeto rosso, durante la pandemia dettata Covid-19, si è tenuta nella magica metropoli di New York. Location suggestiva e molto glamour.

MTV VMAs: nella splendida location di New York gli artisti si sfidano a colpi di look

Questa notte si sono tenuti a New York gli Mtv VMA’s 2020, il primo grande imperdibile evento mondano dell’epoca post lock-down da Covid-19. Nonostante non ci fosse il pubblico, per questioni di assoluta sicurezza, gli artisti e le celebrità provenienti da ogni parte d’America, hanno dato il meglio di loro in fatto di look, stile e moda. Alcuni degli outfit erano compresi e abbinati alla necessaria mascherina, oramai accessorio importantissimo per quanto riguarda la salute e la tutela di tutti. La moda offre sempre e comunque. Ecco uno sguardo a tutti gli abiti più belli, audaci e luminosi che le celebrità hanno sfoggiato in onore di una delle notti più importanti della musica internazionale.

Bella Hadid mostra l’intimo

Tra pubblico assente, trasparenze audaci, mascherine futuristiche e paillettes luminose; le star che hanno calcato il red carpet degli MTV VMAs, si sono sfidate tutte a colpi di stile e di tendenza. Impossibile non notare i look audaci, originali ed eccentrici di Lady Gaga astronauta, Miley Cyrus e Bella Hadid che ha mostrato sotto la trasparenza della propria maglietta una lingerie molto glamour ed estremamente sexy.

Lady Gaga (versione astronauta) vince su tutti: a farle concorrenza agli MTV VMAs sono stati Miley Cyrus e The Weekend

A trionfare senza ombra di dubbio è stata proprio lei: la regina della musica del nostro tempo Lady Gaga. Ben 5 awards, tre dei quali vinti in coppia con Ariana Grande con “Rain on me”, anche se a farle concorrenza sono stati i “rivali” Miley Cyrus e The Weekend, che si è aggiudicato il premio miglior video dell’anno e miglior video R&B con “Bliding Lights”. Una serata a colpi di musica ma soprattutto di moda. Show spettacolare da lasciare senza fiato, vede protagonista assoluta e “new entry assoluta” proprio lei: la mascherina. Declinata in innumerevoli varianti tra le più disparate, come un’inedita versione glam e futuristica tra cristalli e colori fluo.