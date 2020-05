“Chromatica” esce oggi, 29 maggio, un lancio rimandato da un po’ poiché in piena pandemia a Lady Gaga non sembrava giusto dare spazio agli affari: “non mi sembra giusto pubblicare l’album con tutto quello che accade in questa pandemia globale”. Gli sforzi di Lady Gaga sono andati per l’organizzazione di One World Together At Home con cui è riuscita a raccogliere moltissimi fondi. Ma adesso ci siamo, è arrivato il momento, tante le collaborazioni, con Ariana Grande e anche con Elton John.

Fino a qualche giorno fa Lady Gaga aveva annunciato che, essendo il mondo in piena pandemia, avrebbe rimandato l’uscita di Chromatica in favore di dedicarsi a progetti ben più urgenti. Come raccolte fondi et similia. Adesso che il lockdown sembra essersi allentato un po’ dappertutto, nei giorni scorsi la star del pop ha voluto rimboccarsi le maniche, saltare al volante di un camion e consegnare di persona le copie di Chromatica.

“Consegnando personalmente #Chromatica a tutti i rivenditori di tutto il mondo… In Chromatica il tempo e la distanza non esistono”. Questa la didascalia che Lady Gaga ha accompagnato al post pubblicato su Instagram –> @ladygaga e dato in pasto alla moltitudine di fan in visibilio. Camion tutto customizzato, non poteva essere altrimenti, parrucca rosa fluo e mascherina fucsia con le borchie e il nome dell’album serigrafato sopra. Potentissima!

Ci pensa Lady Gaga

Poco tempo fa la Lady più platino che ci sia, aveva deciso di mettere da parte il business per dar spazio alla positività e alla gentilezza. “Questo è un momento così frenetico e spaventoso per tutti noi, e mentre credo che l’arte sia una delle cose più forti capaci darci gioia e guarigione a vicenda in momenti come questo, non mi sembra giusto pubblicare l’album con tutto quello che accade in questa pandemia globale. So che sarete delusi. Probabilmente arrabbiati e tristi. Ma so anche che come fan base, come famiglia, siamo forti, amorevoli e i gentili. Quindi vi chiedo di praticare gentilezza in questi tempi difficili”. Lady Gaga

Tracklist Chromatica

1. Chromatica I

2. Alice

3. Stupid Love

4. Rain on Me featuring Ariana Grande

5. Free Woman

6. Fun Tonight

7. Chromatica II

8. 911

9. Plastic Doll

10. Sour Candy featuring Blackpink

11. Enigma

12. Replay

13. Chromatica III

14. Sine From Above featuring Elton John

15. 1000 Doves

16. Babylon

