Le iconiche “Mary Jane” tornano prepotentemente di moda e diventano una delle calzature must have in vista di questo autunno 2020. Le così dette “scarpe da bambola” o meglio “doll shoes” che mantengono negli anni quell’atmosfera retrò e vintage anni 60′, senza dimenticare però lo stile e il nuovo taglio fashion contemporaneo. Tra passato e presente, le “Mary Jane” rappresentano la calzatura perfetta per questo fine (metà) di stagione, prima che arrivi il freddo invernale. Le famigerate scarpe décolleté con cinturino (singolo o doppio) posizionato sul dorso del piede o alla caviglia rappresentano un pezzo imperdibile e versatile (adatto in ogni occasione, dal lavoro al tempo libero) da accogliere subito all’interno della propria scarpiera fashionista.

Una scarpa perfetta da indossare durante la mezza stagione. Le “Mary Jane” tornano prepotentemente di tendenza e rappresentano una calzatura imperdibile da inserire all’interno della propria scarpiera in occasione dell’autunno 2020. Rivisitate e perfette sia nello street style, sia in passerella, queste scarpe prendono il nome e sono diventate così celebri (e richiestissime) grazie al fumetto dell’autore Richard Outcault dal titolo Buster Brown. Le scarpette in questione, venivano indossate sempre dalla piccola Mary Jane, sorella dell’omonimo protagonista della serie. Dagli anni 20 agli anni 60, fino ai giorni nostri, le Mary Jane sono ancora da considerarsi un eterno must di stagione.

I brand che propongono le scarpette da bambola

Le abbiamo apprezzate e riconosciute all’interno dell’omonima serie amata dall’universo femminile “Sex And The City”, dove ritroviamo un paio di “Mary Jane” firmate Manolo Blanhik. Oggi a riproporle le grandi maison di moda: da Dior, Gucci a Ferragamo e Prada sono tantissime le altre case di moda che hanno introdotto queste scarpe all’interno delle proprie collezioni Couture, reinterpretando e rivoluzionando i vari modelli dal sapore vintage in prospettiva più moderna e modaiola. Divenute così di conseguenza uno dei più ambiti trend di stagione. Le ritroviamo con tacco basso o stiletto in vernice, tartan, in pelle traforata o con stampa animalier (per coloro che manifestano una forte grinta e personalità, ma soprattutto che amano osare). Miu Miu le propone addirittura glitterate in argento o con pungenti accenti punk. Ad ognuna il suo paio di “Mary Jane” come si suol dire. Vediamo insieme i look imperdibili da sfoggiare con creatività e stile.

Look firmati “Mary Jane”