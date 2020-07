Manolo Blahnik: per la prima volta in saldo con sconti online del 50%

Manolo Blahnik, le scarpe che tutto l’universo femminile desidererebbe almeno una volta nella vita. Per tutte le amanti delle shoes addicted. Le abbiamo viste e bramate attraverso le pellicole più celebri del panorama internazionale. Indimenticabile l’ossessione per le Manolo Blahnik, della protagonista di “Sex And The City” Carrie Bradshaw , che le aveva rese ambito premio must have del suo guardaroba da capogiro. Ora le Manolo Blahnik, per la prima volta nella loro storia, sono acquistabili in saldo online con uno sconto pari al 50%. Grazie a questa operazione commerciale, sono diventate un pò più alla portata di tutto il mondo femminile, o quasi. Tutto ciò è stato reso possibile, grazie al lancio di un sito web dedicato alle vendite di fine stagione, con saldi dal 30% in sù. Una notizia imperdibile per le appassionate/I fashioniste/i, che non rinuncerebbero mai ad un’occasione simile!

Le Manolo Blahnik scontate fino alla metà del proprio valore: in saldo online per la prima volta nella storia

La notizia moda più scottante dell’estate è proprio questa: le Manolo Blahnik scontate fino alla metà del proprio valore. Le esperte modaiole saranno già alla ricerca del modello più adatto a loro. Tutti imperdibili e da sogno. Scontati al 50% anche i modelli più celebri e desiderati: dai sandali Meteora alle sling back Hosli oppure ai sabot Maysale. Un acquisto molto fruttifero a prescindere, visto che queste fantastiche “shoes” sono state soggetto di importanti pellicole e show televisivi.

Sarah Jessica Parker prima fan (anche nella vita reale) di queste calzature bramate da tutte le donne

Irrinunciabili e immancabili in qualsiasi guardaroba che si rispetti. Sebbene il prezzo, per alcune, troppo elevato. L’élite delle calzature è rappresentata in prima linea proprio da loro: le Manolo Blahnik. Ad oggi, scontate fino al 50% attraverso saldi online. Bellissima notizia per il pianeta donna. La sua miglior acquirente? Senza ombra di dubbio l’attrice Sarah Jessica Parker, che il 7 luglio ha inaugurato il suo primo negozio di scarpe a New York, proprio dove sorgeva la storica sede di Manolo Blahnik.