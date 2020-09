Moda A/I 2020: al via quest’anno alle camicie eleganti più belle e chic

Le camicie più belle e raffinate di sempre. Non esiste capo migliore e più adatto per tornare al lavoro con la giusta dose di eleganza. Senza rinunciare alla comodità. Il ritorno alla normalità ( se così si può dire) sta iniziando lentamente e col finire dell’estate arrivano i primi nuovi look destinati ad un autunno cool e fashionista. Il dress code ideale da ufficio. Tra i trend must have autunnali da inserire all’interno del proprio guardaroba troviamo le fantasie come quella paisley, il floreale minimal, le righe verticali e il check. Via libera all’animalier, per chi possiede una spiccata personalità ruggente. Fantasie tono leopardo, tigre e zebra così come la snake skin continuano imperterrite ad essere indossate dai più eccentrici e coraggiosi per quanto riguarda moda e stile.

Le camicie trend di stagione moda A/I 2020: eleganza e stile il connubio perfetto

I colori preferiti in vista di questa nuova moda A/I 2020? Marrone e verde muschio fino ai colori rispettivamente opposti: nuance pastello primaverile ed estiva più che mai. Rosa confetto, azzurro e verde acceso non vanno di certo in vacanza e in vista dell’Autunno Inverno 2020-21 tornano prepotentemente di tendenza. Per quanto riguarda i tessuti, saranno richiestissimi la seta, cotone e flanella. Per chi osa con originalità ed eccentricità può scegliere l’alternativa delle leather shirt: camicie in pelle o ecopelle. Quest’ultime saranno il trend per cui l’intero universo femminile impazzirà a breve! Capi imperdibili da aggiungere al proprio guardaroba fashionista.

Tornano anche gli irresistibili Trench

Il trench si riconferma il capo essenziale con cui inaugurare l’entrata della stagione fredda. Per “arricchire” i look basic/casual ad esempio di camicie o leather shirt o per dare quel tocco in più a quelli più sofisticati e modaioli. L’importante è possedere (almeno) uno dei capospalla nell’Olimpo degli iconici trench, da abbinare secondo le tendenze e i trend autunno inverno 2020/2021. Burberry, come sempre, primo su tutti. Capo cult di intere generazioni.

Una gallery con i look più belli ed eleganti in vista della moda A/I 2020