Il trench è l’indumento necessario per superare l’autunno con stile

Arriva la stagione delle piogge, l’autunno, nota anche come quella stagione in cui non si sa che capospalla indossare. Ma ecco la soluzione a tutti i nostri problemi: trench coat. Il trench coat è un tipo di impermeabile dall’origine antichissima, questo indumento risale ai tempi della Prima Guerra Mondiale.

Il trench non era altro che un cappotto militare d’ordinanza, appartenente ai soldati che combattevano in trincea, la parola inglese trench coat infatti significa proprio “cappotto da trincea”. Si tratta di uno degli evergreen della moda: da Burberry a Gucci, è un capo da tenere sempre e per sempre nel nostro guardaroba. Le caratteristiche del trench coat sono: spalle con taglio obliquo, allacciatura a doppiopetto, cintura in vita e lunghezza sotto il ginocchio. Il tessuto di cui è composto è la gabardina di cotone, una tela fitta impermeabile, adatta anche alle instabili giornate di pioggia. Il colore di riferimento iniziale del trench è il khaki, cioè un marrone chiaro con delle sfumature polvere.