Se hai bisogno di un altro segno che stiamo per essere colpiti dallo stile anni 2000, non ti resta che guardare la sfilata di Miu Miu della primavera 2022, che si è svolta durante la settimana della moda di Parigi martedì scorso.

Miu Miu ci riporta ai primi anni 2000

Il primo look della collezione presentava probabilmente la combinazione più amata: un crop top e una gonna così a vita bassa da poter vedere la biancheria intima firmata Miu Miu che spuntava. Questa è stata seguita da una sfilza di ombelichi in bella vista con abbottonatura tagliata, cardigan corti e micro-minigonne sfilacciate.

Per alcuni, la collezione è stata stupenda, portando alla luce ricordi repressi delle divise delle scuole superiori e medie, delle ragazze popolari. Con tutte quelle insicurezze di quel tempo nelle nostre vite in generale. Per altri, è stato un gradito via libera a vestirsi come Britney Spears e a fare cosplay di Marissa Cooper. Se i tatuaggi nella parte bassa della schiena sono tornati, i piercing all’ombelico sono sicuramente la prossima tendenza in cantiere.

Stiamo parlando di Miuccia Prada, però, quindi non ha semplicemente ricreato il video “… Baby, One More Time”. Invece, l’ha sdoganata da Prada, mettendo per Miu Miu il look in un trituratore e sputando fuori qualcosa di più spigoloso e sofisticato, da indossare con calzini alla caviglia e tacchi a spillo a punta. La collezione non era sexy come Victoria’s Secret o “calda” come Paris Hilton; era fluido di genere e più rilassato. Un’uniforme per domani, non per ieri.

La gonna a vita bassa è tornata

La gonna a vita bassa fa da protagonista nella collezione primavera 2022 di Miu Miu a Parigi, quasi 20 anni dall’ultima volta che sono state viste su star degli anni 2000 come Paris Hilton e Christina Aguilera. L’etichetta della “sorellina” della potente Prada ha fatto sfilare le modelle con gonne così piccole che potevano essere scambiate per una cintura. O fasce in vita che scoprivano la pancia appese proprio sotto le ossa dei fianchi. La famigerata silhouette, universalmente odiata per la sua capacità di accentuare le maniglie dell’amore è passata di moda. Infatti dopo che tutti si sono resi conto che nessuno – tranne l’occasionale top model – può davvero farcela.