Il 2021 è stato sicuramente l’anno in cui le vecchie tendenze della moda sono riemerse e sono tornate popolari. Dalla moda dell’anno 2000 alla tendenza dei gioielli grossi e colorati fino al ritorno della scarpe donna con le zeppe. Ecco le calzature che ci faranno compagnia per almeno tutto il prossimo inverno.

Scarpe donna: le must have hanno la zeppa

Di recente, le mode degli anni ‘70 sono in netto aumento. Abbiamo visto gli stili degli anni ’90 e 2000 diventare popolari negli ultimi anni e ora la moda cerca ispirazione negli anni settanta, comprese le scarpe alte. Le scarpe con la zeppa erano le scarpe più cool di quel decennio. Rockstar come Elton John e Mick Jagger hanno iniziato ad adottare questo stile “discoteque” per i loro look sul palco, dando una nuova altezza alla presenza scenica.

Stilisti come Gucci, Versace, Marc Jacobs e Simone Rocha hanno surfato sulla tendenza delle scarpe donna con zeppa, creando calzature altissime. Ultimamente possiamo trovare il plattform o più all’italiana “carro armato” anche alle forme dei mocassini e delle scarpe da tennis.

Da Lady Gaga a Elodie

Non stiamo solo vedendo questa tendenza sui social media e nelle pubblicazioni di moda. Celebrità come Lady Gaga, Olivia Rodrigo e Bella Hadid sono state viste anche sfoggiare scarpe con plateau e tacchi. E parlando del nostro paese vediamo anche come cascano nel trend anche Ambra Angiolini, Elodie, Emma a X Factor e ovviamente Chiara Ferragni.

Che si tratti di un richiamo all’era degli anni ’70 o di una modernizzazione dello stile in un modo completamente nuovo, la scarpa donna con plateau è tornata ed è pronta a elevarci a nuove vette uscendo dalla moda della quarantena.