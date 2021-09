La tanto attesa Fashion Week di Milano è finalmente arrivata. Dopo un anno di pausa per le passerelle in presenza la settimana della moda torna in gran stile. Ecco gli eventi da non perdere e le collaborazioni che faranno saltare la testa.

MFW is Back!

La Fashion Week di Milano is back! Oramai non è un segreto: la settimana della moda in Italia ha tutto un altro sapore. Infatti nel capoluogo lombardo due volte l’anno si concentrano i party più esclusivi e le passerelle più glam del sistema moda. Ecco qui gli eventi da non perdere per una MFW dal sapore tutt’altro che monotono. Oltre alle sfilate, sono in programma diversi eventi, tra cui The World of Vogue Talents e CNMI Sustainable Fashion Awards. L’evento celebrerà sia i designer emergenti sia coloro che hanno compiuto passi in più nella sostenibilità.

Una settimana della moda per Milano non scontata, dopo la pausa costretta dalla pandemia il sistema moda torna pronto, entusiasta e pieno di nuove proposte. Infatti in questa Fashion Week ci saranno 65 sfilate, 43 in presenza e 22 digitali; 98 presentazioni (77 in presenza e 21 digitali) e 38 eventi (34 in presenza e 4 digitali) tra cui i fashion show più attesi del momento, quelli di Giorgio Armani, Fendi, Versace e Prada.

Milano Fashion Week: sfilate

Si parte oggi, mercoledì 21 settembre con le sfilate dal vivo di Fendi, Alberta Ferretti, e Jill Sander. Gira la moda prosegue con Max Mara, Etro, Emporio Armani, Blumarine e Maison Margiela per domani, giovedì 22. Venerdì 23 sarà la volta invece di Tod’s, Missoni, Prada, Versace e l’immancabile sfilata serale di Philip Plein. Sabato invece a mostrare le nuove tendenze per il 2022 saranno invece MSGM, Salvatore Ferragamo, Dolce e Gabbana, Philososphy di Lorenzo Serafini, Giorno Armani e Marni.

I Party esclusivi alla Milano Fashion Week

Ma oltre alle sfilate c’è un altra parte di Milano che cammina allo stesso passo delle modelle durante la Fashion Week: sono gli eventi e i party esclusivi. Si parte con una magnifica mostra dedicata ai 40 anni di Emporio Armani, “The way we are”, che verrà inaugurata il 23 settembre all’Armani Silos. Contemporaneamente Pomellato dovrà un party top secret su invito per celebrare il 20° anniversario della collezione Nudo. Mentre venerdì lo stilista di scarpe gioiello Gianvito Rossi organizzerà un cocktail party da Cracco in Galleria, ovviamente solo su invito.

E a chiudere in gran bellezza arriva Donatella Versace che dopo essere stata accompagnata da JBalvin alla mostra del cinamdi venezia decide di dare un party magistrale. L’occasione si crea per festeggiare i 50 anni di carriera della stilista Chiara Boni, ai Bagni Misteriosi.