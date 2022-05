Trecce moda 2022. Una delle acconciature della moda capelli più belle di sempre, una bellissima e lunga treccia proprio come Rapunzel, ha sempre fatto sognare tutte noi bambine. Le trecce sono comode per ottenere capelli mossi senza piastra ma sopratutto per un acconciatura che può risultare elegante e raffinata, ma allo stesso tempo anche veloce e semplice. Vediamo le trecce braids della moda capelli 2022.

Trecce braids moda capelli 2022

Chi non ha mai scelto delle raffinate trecce come acconciatura per un matrimonio, per rimanere in ordine senza essere affatto banale? Le trecce ci permettono mille stili diversi: signorile, composta, sbarazzina, wild un po’ come l’effetto ottenuto dalle treccine afro, e tanti altri ancora look differenti. Ma aldilà di acconciature troppo particolari, ci sono dei modi per portare le trecce tutti i giorni, per dare un tocco in più ai nostri capelli ma senza essere troppo appariscente. E così questa estate la moda capelli 2022 vede come protagoniste le trecce braids. Ma di cosa si tratta esattamente?

Un nuovo modo di portare le trecce

La nuova capigliatura in voga, che sarà protagonista dell’estate 2022, è molto semplice. Di cosa si tratta? Riga in mezzo, e due mini treccine ad incorniciare il viso, ecco come sono le trecce della moda capelli 2022. Tutto molto basic, ma l’effetto ottenuto è semplicemente pazzesco. Che siano più strette o lasciate più morbide, queste mini treccine si adattano letteralmente a qualsiasi stile, basta saperle abbinare. Con un blazer, per sentirti particolari e dare un particolare in più al proprio stile, o abbinate per completare un look più stravagante e trasgressivo in stile Coachella.

Le mini trecce braids stanno conquistando proprio tutte, dalle tiktokers alle influencers più conosciute. Da Gigi Hadid, a Rihanna fino a Chiara Ferragni, sono stati i volti più noti del cinema e del web a lanciare questa nuova moda capelli. Che siano più strette e fini, oppure lasciate più morbide, queste due trecce che incorniciano il viso non potranno che renderti più cool che mai e ai passi con la moda 2022. Inoltre, ci si può sbizzarrire come meglio si crede. Aggiungendo spalline colorate o personalizzando la treccia, insomma, come in tutte le cose, se ci si mette del proprio il risultato sarà ancora migliore, come ci insegnano alcune star.