5 metodi per avere capelli mossi senza l’uso della piastra

Come fare i capelli mossi senza piastra. Con i capelli noi donne abbiamo sempre il solito problema noi donne: siamo lisce e vogliamo essere ricce, siamo ricce e desideriamo essere lisce. Una storia che va avanti da sempre e che, fortunatamente, è stata risolta con l’introduzione di piastre professionali con le quali possiamo fare della nostra chioma ciò che vogliamo. Ma in realtà ci sono anche tanti altri metodi per fare i capelli mossi senza l’uso della piastra. Vediamoli insieme.

Come fare i capelli mossi senza l’uso della piastra

Avere i capelli, proprio come li desideriamo, è una prerogativa di ogni donna. E così la piega sta diventando così tanto importante che ora come ora non ci si reca più dal parrucchiere per un semplice effetto mosso, dato che possiamo tranquillamente ricrearcelo a casa da sole. Ma la chioma con un uso assiduo della piastra viene danneggiata, e a volte non basta semplicemente fare maschere e impacchi per capelli, per cercare di riparare ai danni fatti. E così, sarebbe bene non usare sempre il tanto amato ferro caldo, dato che ci sono tanti altri modi per avere capelli mossi senza piastra. Ecco quali sono.

Trecce, per avere capelli mossi nel modo più semplice possibile

Il modo più semplice in assoluto per fare i capelli mossi senza l’uso della piastra. Più strette saranno le trecce e più il risultato sarà maggiore. Velocissime da fare, basterà farle la sera prima di coricarsi a dormire in modo da lasciarle in posa per un periodo sufficiente di ore per far sì che il mosso sia duraturo. La mattina basterà scioglierle per un risultato pazzesco e naturale.

Capelli mossi con bigodini, non solo per le nonne!

E’ inutile negarlo, il bigodino viene da sempre associato alla nonna. Ma, udite udite, non è affatto così e anzi il bigodino è tornato di moda. Uno dei metodi più vecchi di sempre per avere un capello mosso e definito è proprio questo: bigodini in testa! Dividendo i capelli in ciocche e avvolgendo il bigodino dalla punta verso la radie. Più fitte saranno le ciocche e più capelli risulteranno boccolosi, più un alto verrà posizionato il bigodino, più l’effetto sarà voluminoso.

Fascia per boccoli, amata da tiktokers ed influencers

Questo nastro per fare i capelli mossi senza calore, non ha ancora un nome ben definito, ma sta spopolando sui social ed è ormai utilizzato quotidianamente dalle esperte di beauty. Un arricciacapelli facile da mettere e con risultati ottimali. Da tenere in posa durante la notte e di materiale morbido in modo da non dar fastidio, sembra essere la vera rivoluzione dell’anno.

Beccucci d’oca, da non sottovalutare

Ebbene anche con i beccucci d’oca possiamo realizzare i capelli ondulati, e ottenere un effetto spettacolare. La regola è però prima applicare un prodotto, uno spray modellante quando la chioma è ancora umida in modo da far prendere una bella piega ai capelli e far durare l’effetto. importante però utilizzare un prodotto modellante sui capelli ancora umidi e poi fissarli con i becchi d’oca. Dunque i becchi vanno messi quando i capelli sono ancora semi bagnati, e il modo per applicarli è lo stesso dei bigodini. Basterà poi semplicemente asciugare e godersi le nuove proprie Beach Waves.

Effetto mosso con l’aiuto della spazzola

Se hai una buona manualità ed in generale ti piace avere a che fare con i capelli, allora perché non provare ad usare la spazzola? L’eccessivo calore è nemico delle onde, e sopratutto della salute dei capelli. Mae se usato correttamente anche una bella piega fatta con il peon può dare risultati pazzeschi alla tuo chiamo, donando un effetto volumizzante e sopratutto naturale ai tuoi capelli, senza usare il ferro rovente della piastra.