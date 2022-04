Maschere idratanti per capelli secchi. Quanto ci fanno dannare questi maledetti capelli, eppure rimangono i nostri amici. Coloro che decidiamo di cambiare ogni qualvolta vogliamo dare una svolta alla nostra vita, e che ci donano sicurezza semplicemente con una giusta piega. Forse è proprio per questo che sono così importanti per noi donne. In vista dell’estate, vediamo le 5 maschere idratanti per capelli secchi, semplici da fare a casa e super efficaci.

Maschere idratanti per capelli secchi

I capelli sono una della parti del corpo alle quali le donne probabilmente tengono di più. Ecco perché ci preoccupiamo tanto quando capiamo di avere capelli sfibrati, rovinati e mal messi. La chioma, a forza di peon, piastre, tinte e quant’altro viene ben che bene stressata, e questo non va affatto bene per chi desidera avere capelli belli e sani. Ma anche per chi sta attenta, ci son anche gli agenti atmosferici naturali che contribuiscono a disidratare e rovinare il capello, come il freddo ed il troppo sole. Per prevenire che l’estate rovini troppo la chioma ecco quindi 5 maschere idratanti per capelli secchi da poter fare tranquillamente in casa.

Maschera all’olio di oliva

La maschera più semplice ma efficace di sempre. Una maschera idratante per capelli secchi da fare in casa in maniera facile e veloce, ma che avrà effetti magnifici sulla chioma. La base è l’olio di oliva, che è ricco di sostante nutrienti utile a combattere l’effetto crespo. In aggiunta poi, l’elemento segreto è l’olio essenziale al rosmarino. Quest’ultimo ha proprietà antisettiche e basterà aggiungere qualche goccia all’olio di oliva, lasciare riposare il composto per qualche ora e risciacquare abbondantemente.

Uovo e aloe vera, il mix perfetto per idratare i capelli

Uovo e gel di aloe vera, un mix perfetto per idratare e rinforzare i capelli. Il procedimento è veramente semplicissimo: un uovo e tre cucchiai di gel, mischiare tutto e lasciare in posa per soli 30 minuti. Il composto oltre a nutrire e rinforzare i capelli, eviterà anche la formazione delle doppie punte.

Maschera uovo, aceto e olio

Uovo, aceto e olio. La combo perfetta per donare brillantezza, vitalità e corposità ai propri capelli. L’effetto sarà ben altro che la chioma crespa e secca a cui eri abituata. Basterà un uovo, 2 cucchiai di aceto e altrettanto olio di oliva per ottenere un impacco rivitalizzante senza precedenti, che donerà brillantezza unica ai tuoi capelli.

Tra le maschere idratanti per capelli secchi: avocado, yogurt e miele

Un vero e proprio super tocca sana per chi ha capelli secchi e crespi, che con il caldo e sole estivo potranno solo che peggiorare e arrivare ad un punto di non ritorno. Quindi, bene prevenire ed agire in fretta con un impacco che donerà vita nuova alla tuo chioma. L’avocado e lo yogurt sono alimenti che daranno un nutrimenti extra ai tuoi capelli, mentre il miele e una piccola dose di un qualsiasi olio (da quello di cocco, a quello di mandorle o semplicemente olio di oliva) li idraterà ed ammorbiderà.

Salvia e basilico, lo avreste mai detto?

Ideali per rinforzare i capelli ormai privi di alcuna vitalità, la base di questa maschera è composta da basilico e salvia. In aggiunta a queste due erbe, un po’ di olio di jojoba e olio essenziale di rosmarino. Profumatissima ed efficace questo impacco donerà vita nuova alla tua chioma e li preparerà per un’estate sotto i raggi del sole.