Capelli sfibrati? No problem! Cosa mangiare per avere capelli più sani

Molti di noi vogliono capelli lucenti e sani che crescano velocemente. Mentre potresti già assumere vitamine per i tuoi capelli, utilizzare trattamenti topici e cercare di evitare qualsiasi cosa possa danneggiare i capelli a tutti i costi, il segreto per la crescita dei capelli risiede anche nella tua dieta. Fortunatamente le vitamine e i nutrienti che fanno bene ai capelli sono anche buoni per la pelle e le unghie: vantaggioso per tutti.

Capelli sani con una dieta sana

«La maggior parte dei nutrienti che sono buoni per la pelle sono buoni anche per i capelli e le unghie. Perché capelli, pelle e unghie sono costituiti da proteine simili. Inoltre, le buone abitudini mostrano quando si tratta di una pelle luminosa e dall’aspetto sano capelli. Ad esempio, dormire a sufficienza e una corretta idratazione si riflettono davvero nell’aspetto della pelle, così come una corretta disintossicazione.», afferma il dietista integratore dietetico Robin Foroutan, un portavoce dell’Accademia di nutrizione e dietetica. «Oltre ad una scarsa idratazione e ad una dieta poco sana, i livelli di tiroide non ottimali possono davvero influenzare lo spessore e la struttura del capello.», afferma Foroutan. Ecco cosa bisogna mangiare per avere la chioma più forte, sana e lucente di sempre.